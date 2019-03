Une voiture de police en intervention à Paris. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Alors que l’acte 19 des « gilets jaunes » touchait sur sa fin à Paris et que la manifestation se dispersait, non sans heurts, un policier a fait un malaise cardiaque ce samedi place de la République. Après de longues minutes de tentative de réanimation et de massage cardiaque, il a été transféré en milieu hospitalier.

Un membre des forces de l'ordre est en arrêt cardiaque place de la République. Massage cardiaque par les pompiers depuis de longues minutes. La place a été évacuée @Europe1 pic.twitter.com/REdQF7lDc2 — Théo Maneval (@TheoManeval) March 23, 2019

Contactée par 20 Minutes, la préfecture de police de la capitale précise que « l’état du policier est très sérieux ». Il s’agirait d’un policier d’une compagnie d’intervention. Le Préfet de police de la ville est en contact direct avec l’hôpital. Le Directeur de l'ordre public et de la circulation Jérôme Foucaud s'est rendu sur place. Les circonstances exactes du malaise se sont pas encore connues.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a indiqué avoir une « pensée particulière » pour ce policier, affirmant suivre « sa situation de près ».

.../... Plus d’informations à venir sur 20 Minutes