Après cette journée ensoleillée, rien de mieux pour débuter sa soirée que Les immanquables de 20 Minutes. A lire à une terrasse de Cassis ou de Soulac.

Un mois après le début de la contestation historique qui secoue leur pays, les Algériens entendent rester mobilisés, avec de nouvelles manifestations prévues ce vendredi. La réponse d' Abeldaziz Bouteflika annonçant le report de l’élection présidentielle et l’organisation de la première grande conférence nationale est en effet toujours largement rejetée par l’opinion. Cependant, pour Saad Khiari, spécialiste de l' Algérie à l’Iris, cette conférence nationale est « la seule formule démocratique qui implique la participation de l’ensemble des acteurs politiques » et qui pourrait permettre de sortir de la crise par le haut, comme il l’explique à 20 Minutes.

La peinture fraîche du jour : La fresque avec le visage de Jérôme Rodrigues effacée par la mairie du 13e

« Censure » pour les graffeurs, images violentes pour la mairie et message anti-police pour la préfecture. Ce mercredi 20 mars, des agents envoyés par la mairie du 13e, ont recouvert d’une couche de peinture grise une fresque de 100 mètres de long se trouvant sur les murs du pont Kellermann et de la rue de la Poterne des peupliers à Paris. Les peintures toutes sur le thème des « gilets jaunes », avaient été réalisées le 24 février dernier par une trentaine de street artists, sous l’impulsion du mouvement Black Lines. Pourtant, une autorisation, que 20 Minutes a pu consulter, avait été délivrée par la mairie d’arrondissement à Wilfried D. pour réaliser cette fresque. « Et ils connaissaient le thème de la fresque », assure Black Lines.

Le cri du jour : Jamel Debbouze veut défier sur scène la championne du monde du cri de la mouette

C’est l’une des nombreuses traditions du carnaval de Dunkerque. Chaque année, un café de la ville organise le championnat du monde du cri de la mouette. En 2019, c’est une certaine Justine qui s’est brillamment imposée. Sauf que cette victoire est contestée par un certain Jamel Debbouze.

L’ovni du jour : Après un live YouTube dément, PNL annonce un clip à 20 heures

Après minuit, PNL a ouvert un mystérieux live sur YouTube, où tourne sans fin une planète Terre. En transe, les fans du groupe ont guetté le moindre indice qui pourrait les mener au nouvel album tant attendu de PNL. A 15h50, PNL a finalement fait son annonce : un clip sortira ce vendredi à 20 heures. Revivez le live de 20 Minutes sur cette arnaque ou ce coup de génie.

Huit mois que ça n’arrivait plus. Cristiano Ronaldo a été aperçu à l’entraînement mardi avec la sélection portugaise dans la « cidade do futebol », le Clairefontaine local, pour préparer les matchs contre l’Ukraine et la Serbie. Avant ça, il fallait remonter au 30 juin dernier pour trouver une trace de CR7 gambadant sur les prés aux couleurs du Portugal. Pendant son absence, le Portugal s’est qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations. Il y aurait pourtant de quoi s’agacer de cet opportunisme qui pousse l’attaquant à revenir au moment où se profile l’hypothèse d’un second titre en équipe nationale. Mais au Portugal, on vendrait le secret des pasteis de Belem et le coffre de Fernando Pessoa avant de jeter l’opprobre sur l’idole nationale, alors que celui-ci fait l’objet d’une enquête pour viol​ sur une Américaine.

