FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

L'incendie du Fouquet's, le 16 mars 2019. — Christophe Ena/AP/SIPA

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. « 20 Minutes » et dix-huit médias s'allient pour vérifier les infos liées aux européennes

Nous commençons notre récapitulatif de la semaine par cette initiative de collaboration entre médias européens. Lundi a été lancée la plateforme FactCheckEu, qui a pour but de lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles dans la perspective des élections européennes. 20 Minutes s’associe à 18 médias européens pour cette initiative.

2. La devanture du Fouquet’s a-t-elle été brûlée par les forces de l’ordre?

Une rumeur virale accuse les forces de l’ordre d’avoir mis le feu à la devanture du célèbre restaurant en y envoyant des grenades lacrymogènes samedi pendant l’acte 18 des « gilets jaunes ». Si de tels tirs ont bien eu lieu sur la devanture du célèbre restaurant, le départ de feu est en réalité dû à l’envoi d’un fumigène dont l’origine n’est pas identifiée.

3. Fiscalité, emploi, travailleurs détachés… On a vérifié les affirmations du débat entre les six chefs de parti sur BFMTV

Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Marine Le Pen, Stanislas Guérini, Olivier Faure et Laurent Wauquiez ont débattu mercredi soir sur BFMTV. On a vérifié leurs affirmations.

4. Les « gilets jaunes » ont-ils détruit autant d'emplois que l'affirme Gérald Darmanin ?

Selon le ministre de l’Action et des Comptes publics, les « gilets jaunes » ont plus « détruit de richesses et d’emplois que les dix dernières années ». Un tel impact sur l’emploi paraît difficilement chiffrable.

5. Pour dénoncer les « black blocs » pendant l’acte 18 samedi, Marine Le Pen diffuse une photo de 2018

L’acte 18 des « gilets jaunes » a été marqué samedi par de nombreuses violences. Sur Twitter, un magistrat a tweeté deux photos de « black blocs » pour dénoncer le mouvement. Ces deux photos sont anciennes. Marine Le Pen a repris et diffusé l’une d’entre elles.

6. Attention à la photo virale d’Emmanuel Macron au ski… qui date de 2017

Un cliché d’Emmanuel Macron en train de servir du vin dans un chalet de montagne est devenu viral ce week-end, à l’occasion de son bref passage à la station de La Mongie (Hautes-Pyrénées). Mais il date en réalité de 2017.

7. Des arbres sont-ils régulièrement abattus pour des tests de 5G ?

Une rumeur persistante affirme que des arbres sont régulièrement abattus dans des villes européennes pour permettre des tests de 5G. Si cette technologie peut bien être impactée négativement par la présence d’arbres dans certains cas, il n'existe pas pour autant de lien de causalité entre les deux phénomènes en France à l’heure actuelle.

8. Tous les citoyens de l’UE ont-ils un accès inconditionnel à la protection sociale ?

Selon un sondage réalisé pour FactCheckEu, 14 % des Français interrogés pensent que l’accès au système de protection sociale dans un autre pays de l’UE est un droit inconditionnel. Il existe des règles qui encadrent cet accès.

9. Pourquoi 27 députés ont suffi pour voter la loi sur la privatisation des Aéroports de Paris samedi matin

Des posts largement relayés sur Facebook s’indignent du faible nombre de députés présents samedi à l’aube pour voter ce texte de loi. Il ne faut pas de nombre minimum de députés pour adopter les textes lors des séances dans l’hémicycle.

10. Non, ce radar dissimulé dans une glissière n'a pas été installé en France

Un internaute alerte sur l’installation d’un nouveau radar dans une glissière de sécurité sur la RN10. Les photos ont été prises en Suisse.

Bonus : Deux fact-checks de nos confrères à l’international

Après l’attentat à Utrecht, la télévision turque a faussement accusé une célébrité de Youtube d’être le suspect en raison d’un canular sur Twitter. Viralgranskaren, un média partenaire de FactCheckEu, a parlé à l'homme qui a diffusé les images.

Se faire transférer du sang de jeunes pour ralentir le vieillissement ? L’idée plairait à Dracula. C’est ce que propose une société américaine. Le détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse alerte sur cette pratique.

Suivez notre compte Twitter dédié au fact-checking : https://twitter.com/20minFakeOff

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Envoyez un mail à l’adresse fakeoff@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.