10 h 35 : Nombreuses stations fermées sur le métro parisien

Pour l’instant à Paris tout est calme. Rappelons qu’une manifestation a été déclarée en préfecture sur un parcours qui part de Denfert-Rochereau, dans le sud de la capitale, au Sacré-Cœur, tout au nord et surtout tout en haut, sur la butte Montmartre. Comme d’habitude, la RATP a fermé plusieurs stations : Etoile (lignes 1, 2, 6 et RER A), Invalides (lignes 8, 13, RER C), Miromesnil (lignes 9 et 13), Assemblée-Nationale (ligne 12). La ligne 13, l’une des plus bondée du réseau, est carrément fermée de Saint-Lazare à Montparnasse-Bienvenüe.