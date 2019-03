Le Sénat (illustration). — Jacques Witt/SIPA

1. La grosse annonce du jour : Le Sénat transmet les dossiers des trois proches de Macron à la justice

Alexandre Benalla devant la commission d'enquête sénatoriale le 21 janvier 2019. - Jacques Witt/SIPA

La transmission ne vaut pas condamnation, mais elle a déclenché la colère de plusieurs membres du gouvernement. Le Sénat a décidé ce jeudi de transmettre au parquet les cas d’Alexandre Benalla, Vincent Crase, Alexis Kohler, Patrick Strzoda et celui du général Lavergne, ces trois derniers noms étant des proches d’Emmanuel Macron. Ils sont soupçonnés de faux témoignages face à la commission d’enquête du Sénat lors de leurs auditions dans l’affaire Benalla.

2.Le portrait du jour : Robert «Bob» Mueller, entre messie et «chasseur de sorcières»

Le procureur spécial en charge de l'enquête sur la campagne de Donald Trump et la Russie, Robert Mueller. - B. SMIALOWSKI/AFP

Le rapport qu’il va transmettre au ministère de la Justice américain sera le document le plus scruté depuis le Watergate. Robert Mueller, procureur spécial, a passé près de deux ans à enquêter sur les soupçons de collusion entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Notre correspondant aux Etats-Unis nous aide à cerner sa personnalité complexe.

3. L'info 20 Minutes du jour : Pourquoi des milliers de repas de cantines sont jetés les jours de grève

Immense gâchis à Lille. Alors que de nombreux salariés de la fonction publique étaient en grève mardi, entre 4.000 et 6.000 repas qui devaient être servis aux élèves des écoles municipales ont été versées à la benne. En cause, un problème de communication tardive et l’absence d’accord avec des associations pour redistribuer cette nourriture.

4. L’étude du jour : un Français sur deux déclare avoir déjà somnolé au volant

Loin d’être un épiphénomène, la somnolence au volant est un risque que font courir fréquemment les conducteurs à eux-mêmes et aux autres. Selon une enquête réalisée par Opinion Way pour Optic 2000 parue ce jeudi, près d’un Français sur deux déclare ainsi avoir déjà somnolé au volant. Selon la sécurité routière, entre 2013 à 2017, la somnolence était en cause dans 25 % des accidents mortels sur les autoroutes.

5. L’interview du jour : Rossy de Palma, guest star du « Fashion Freak Show »

Rossy de Palma, «guest star» du «Fashion Freak Show» de Jean Paul Gaultier aux Folies Bergères, en mars 2019. - Christophe ARCHAMBAULT / AFP

« C’était compliqué pour moi au niveau agenda, mais je ne pouvais pas refuser les Folies Bergère ! » Ni l’invitation de Jean Paul Gaultier. Rossy de Palma. L’actrice espagnole est, à partir de ce jeudi et jusqu’au 31 mars, la star invitée du Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier aux Folies Bergère. Elle revient pour nous sur sa relation au génial couturier et à la scène parisienne.

