Vue de l'autoroute A11, près du Mans (illustration) — J. F Monier/SIPA

Le bras de fer continue. En colère après l'annulation de la foire de printemps du Mans, les forains sont montés d’un cran dans leur mobilisation. Ce jeudi, au troisième jour de leur mouvement, ils ont carrément décidé de perturber l’autoroute A11, au niveau de l’entrée de la ville. Plusieurs dizaines de forains sont descendus à pied sur les voies, bloquant la circulation dans les deux sens, depuis 15h30 environ. Vinci Autoroutes appelle les automobilistes à la prudence. Le barrage a été levé vers 16h30. «Les difficultés vont désormais se concentrer sur la RD 338 à hauteur du rond point de l'Océane», indique la gendarmerie de la Sarthe.

Au même moment, selon le Maine Libre, une manifestation menée par les compagnes des forains se déroule devant le domicile du maire PS Stéphane Le Foll. Objectif de ces actions, alors que des blocages ont déjà eu lieu aux quatre coins de la ville ces dernières 72heures : pousser la ville à décider d’un retour de la fête foraine en centre-ville, aux Quinconces, dès samedi. Malgré plusieurs rendez-vous en mairie ou en préfecture, dont le dernier a eu lieu ce jeudi matin en présence du préfet, les forains n’ont pas obtenu gain de cause.

Déménagement pour des raisons de sécurité

En février dernier, la ville avait acté le déménagement de la fête foraine au parking du Panorama, au sud de la ville. Une décision motivée par plusieurs incidents et la multiplication des nuisances en centre-ville lors de la dernière édition. Les forains avaient déploré ce changement de lieu et rapporté une grosse baisse de leur chiffre d’affaires. L’événement devait démarrer en début de semaine et durer pendant trois semaines.