Jean-Paul Delevoye, le Haut commissaire chargé de la réforme des retraites, le 17 octobre 2018. — JEAN-MICHEL NOSSANT/SIPA

L’âge légal de départ à la retraite « reste fixé à 62 ans », a déclaré ce jeudi le Haut-commissaire chargé de cette réforme. Jean-Paul Delevoye se veut rassurant après les propos de la ministre de la Santé, ouvrant la porte à un allongement de la durée de travail pour financer la future réforme de la dépendance.

Le maintien de cet âge légal à 62 ans a été « confirmé, tant par le Premier ministre que par la ministre de la Santé Agnès Buzyn » et « le contrat que nous avons engagé avec les partenaires sociaux ne change pas d’un iota », a-t-il déclaré sur France Inter. Jean-Paul Delevoye a toutefois reconnu qu’il y avait « une confusion autour de l’âge ». La borne légale des 62 ans, « c’est l’âge d’ouverture des droits » mais « les Français, plein de bon sens, partent quand ils décident que leur pension est au niveau qu’ils souhaitent » et « en réalité les personnes sont en train de partir à 63, 64, 65 ans très naturellement dans le système actuel », a-t-il expliqué.

Aucune « censure » sur la dépendance

Certains « calculent pour partir à l’âge du taux plein », a-t-il ajouté, soulignant que « 20 % des femmes vont jusqu’à 67 ans parce qu’il y a un système de décote ». Le Haut-commissaire a cependant distingué « l’enjeu de sécurité sociale » des retraites de « l’enjeu de santé » de la dépendance, assurant qu'« il y a une étanchéité » entre les deux sujets.

Mais pour financer la prise en charge de la dépendance, « le débat doit être posé dans sa totale dimension, sans aucune censure, sans aucune réserve », a-t-il estimé. « Pourquoi s’interdire toute hypothèse ? On est dans un pays incroyable, on pose un problème et on s’interdit déjà un certain nombre de réponses », a-t-il commenté.