MERITE Un an après les attentats dans l’Aude, quatre personnalités locales, dont le maire de Trèbes et la directrice du Super U, ont été décorées par Emmanuel Macron

Une Légion d'honneur dans les mains d'Emmanuel Macron. — J. Witt - Sipa

Emmanuel Macron a salué « leur lucidité et leur bravoure ». A trois jours du premier anniversaire des attentats dans l’Aude, le Président de la République a décoré jeudi, à l’Elysée, quatre personnalités locales qui se sont illustrées pendant et après « cette journée terrible ».

Eric Menassi, le maire de Trèbes, son épouse Samia, directrice du Super U où 3 personnes ont trouvé la mort, et Eric de Taffanel de La Jonquière, le propriétaire du supermarché, ont reçu la Légion d'honneur. Alain Thirion, le préfet de l’Aude, a été fait officier de l’Ordre national du mérite.

Ces trois hommes et cette femme ont su « protéger, secourir, aider et soigner », a souligné le chef de l’Etat, détaillant les actes de chacun et leur « courage (…) qui à coup sûr a permis de sauver des vies ». Samia Menassi est notamment retournée dans le magasin alors que la prise d’otage qui a coûté la vie au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était en cours. Eric Menassi a tenu bon en redressant la ville après le drame.

« Par leur engagement, leur force d’âme et leur dignité, ils ont donné l’exemple et nous en sommes fiers », a assuré Emmanuel Macron.

Quatre personnes ont perdu la vie le 23 mars 2018 dans les attaques d’un djihadiste de 25 ans. Radouane Lakdim a d’abord abattu Christian Mazières qui était au volant de sa voiture à Carcassone. Dans le Super U de Trèbes, il a tué Christian Medves, le boucher du supermarché, Hervé Sosna, un client, puis l’héroïque Arnaud Beltrame.