Capture d'écran BFMTV — BFMTV

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Six chefs de partis en débat. François Bayrou (MoDem), Olivier Faure (PS), Stanislas Guerini (LREM), Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI), et Laurent Wauquiez (LR) ont échangé sur la crise des « gilets jaunes » dans une émission spéciale mercredi soir sur BFMTV. Vous n’avez pas suivi les échanges ? Pas de souci, on vous résume la soirée.

Et trois de plus pour Alexandre Benalla. L’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron vient d’écoper ce mercredi de nouvelles mises en examen, pour d’autres violences en marge des manifestations du 1er-Mai, et pour l’épisode du selfie le montrant avec une arme, a indiqué une source judiciaire. Au terme de son audition démarrée dans la matinée au tribunal de grande instance de Paris, l’ex-collaborateur de l’Elysée est ressorti du bureau des juges avec de nouvelles mises en examen pour « immixtion dans l’exercice d’une fonction publique » et « violences volontaires en réunion sans incapacité », des faits qui concernent l’épisode du Jardin des Plantes, et pour « port et détention non autorisés d’armes de catégorie B », s’agissant du selfie avec un pistolet, a détaillé la source judiciaire qui confirmait des informations du Parisien.

« Pour résumer, chaque arme semi-automatique utilisée dans l’attaque terroriste de vendredi sera interdite dans ce pays », a précisé Jacinda Ardern. La Première ministre de Nouvelle-Zélande a annoncé jeudi l’interdiction de la vente des fusils d’assaut et armes semi-automatiques en réponse à la double tuerie des mosquées.