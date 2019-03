Theresa May s'exprime face à la Chambre des communes après le rejet de son accord sur le Brexit, le 15 janvier 2019. — Mark DUFFY / AFP / UK PARLIAMENT

C’est mercredi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à l’Alpe d’Huez et à Clermont-Ferrand.

Le nouvel épisode du jour du feuilleton Brexit : Les Européens sont fatigués

Theresa May devrait demander un report au 30 juin du Brexit, initialement prévu le 30 mars. Pas de quoi faire sauter au plafond les Européens, quelque peu fatigué des atermoiements britanniques, comme on vous l’explique dans cet article. Bruxelles a prévenu Londres : une telle hypothèse ne se fera que sous conditions.

La secousse du jour : Bordeaux tremble

Les réactions au séisme ressenti ce mercredi en fin de matinée en Gironde. - Bureau central sismologique français

Le Bureau central sismologique français avait déjà enregistré plus de 700 témoignages en début d’après-midi, suite au séisme de 10h56 qui a été ressenti jusqu’à Bordeaux. « Le séisme de ce mercredi est un événement exceptionnel qui ne s’était plus produit depuis le 19e siècle », explique ici le spécialiste que 20 Minutes a interrogé.

La colère du jour : Le Premier ministre australien dénonce les propos « irréfléchis » et « ignobles » d’Erdogan

Le dirigeant turc avait déclaré lundi que l’attentat de Christchurch s’inscrivait dans le cadre d’une offensive contre l’islam et la Turquie. Il a aussi fait un rattachement avec les soldats australiens tués par les forces ottomanes pendant la Première Guerre mondiale. De quoi susciter la colère de son homologue australien.

La vidéo du jour : Des remarques de Jean Lassalle choquent ses collègues

