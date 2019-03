Brigitte Bardot à l'Elysée, le 27 septembre 2007. — ERIC FEFERBERG / AFP

Brigitte Bardot s’en est pris violemment aux Réunionnais, qu’elle accuse de « se conduire sauvagement avec les animaux » : « Les autochtones ont gardé leurs gênes [sic] de sauvages ».

Elle a touché deux points ultrasensibles : le « modèle de tolérance » « à la Réunionnaise » revendiqué autant dans le département qu’à l’extérieur et le fléau, réel, de l’errance animale sur l’île.

C’est ce qui s’appelle faire l’unanimité contre soi. Mais Brigitte Bardot y est habituée, elle qui a déjà été condamnée à cinq reprises pour incitation à la haine raciale. Et d’autres poursuites lui pendent au nez.

Après SOS Racisme, le président de la région, Didier Robert, ou encore le président de l’association des maires du département de La Réunion (AMDR), Stéphane Fouassin, c’est le préfet lui-même, Amaury de Saint-Quentin, qui a décidé de porter plainte contre l’ex-icône du cinéma en saisissant le procureur de la République. Une démarche à laquelle devrait s’associer la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, ainsi qu’elle l’a annoncé mardi, jour où « BB » a créé la polémique.

Si ce courrier est authentique, il appelle une réponse claire : le préfet de La Réunion déposera dès demain une plainte à laquelle je m'associerai. Le racisme ordinaire n'a pas sa place dans le débat d'idées. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) March 19, 2019

Dans une lettre adressée au préfet de La Réunion hier, la présidente de la Fondation Brigitte-Bardot s’en prend violemment aux Réunionnais, qu’elle accuse de « se conduire sauvagement avec les animaux ». « Les autochtones ont gardé leurs gênes [sic] de sauvages », écrit-elle, avant de parler d'« une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches ». La militante s’en prend notamment à la communauté tamoule et à ses traditions, « avec des décapitations de chèvres et boucs en offrandes à leurs Dieux et dont les abats jetés à la mer attirent les requins (…). Tout ça a des réminiscences de cannibalisme des siècles passés. »

Des propos « injurieux » et « racistes » condamnés aussi bien à La Réunion qu’en métropole. Entre autres par Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Patrick Karam, le président d’honneur du Conseil représentatif des Français d’Outre-mer (Crefom), ou bien Frédéric Potier, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT :

Je soutiens la démarche du Préfet de #LaRéunion et @AnnickGirardin et adresse ma solidarité aux habitant/es de La Réunion insultés. https://t.co/eHgtcM8O5h — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 19, 2019

Scandale #Bardot Je dénonce des propos d’un autre temps extrêmement graves qui relèvent de l’incitation à la haine raciale. J'ai décidé de saisir les associations compétentes afin qu’elles déposent sans tarder une plainte pour incitation à la haine raciale. https://t.co/bMxOj6RIiw — Patrick Karam (@karampatrick) March 19, 2019

Les Réunionnais sont citoyens français et méritent le respect. Je soutiens pleinement l'indignation et la réaction de @AnnickGirardin https://t.co/9SSimd5SAV — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) March 19, 2019

Deux sujets ultrasensibles à La Réunion

Si Brigitte Bardot s’est attiré les foudres des Réunionnais, c’est aussi, quelque part, parce qu’elle a touché deux points ultrasensibles : le « modèle de tolérance » « à la Réunionnaise » revendiqué autant dans le département qu’à l’extérieur et le fléau, réel, de l’errance animale sur l’île. L’Union des étudiants réunionnais de l’hexagone (UERH) rappelle ainsi que, par cette lettre ouverte, l’ex-actrice attaque « manière frontale » « la République et le vivre-ensemble réunionnais ». Et de souligner que ce dernier est « un exemple pour le monde entier ».

Lancée par le préfet de La Réunion dans le cadre du plan de lutte contre l’errance animale, une étude menée entre juin 2017 et juin 2018 par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion (Daaf) a permis d’établir que « sur les 222.800 chiens détenus par des propriétaires (159.690 pour les chats), 30.900 sont divagants (sans propriétaires identifiés) et 42.100 sont errants (sans propriétaires identifiés) ». Or, « la reproduction excessive des chiens divagants alimente la population de chiens errants. Ainsi, il y a environ 5.500 chiots en 2018 issus de cette reproduction qui n’ont pas trouvé de propriétaire. » Le plan préconise, notamment, de renforcer le nombre de stérilisations (8.000 par an actuellement) des chiens et des chats.

L’errance animale dans le grand débat national

Dernière preuve que l’errance animale est une problématique sérieuse et concernante, le sujet a même fait l’objet d’une réunion publique dans le cadre du grand débat national. Elle a été organisée le 23 février à Saint-Paul (ouest de l’île) par l’association Alliance Zanimos et Milit’Activ’974 et a permis d’échanger sur les solutions pour endiguer le phénomène, rapporte La1ere.