Une petite fille dépose des fleurs sur un mur du jardin botanique de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le dimanche 17 mars 2019, en hommage aux victimes de l'attentat de la mosquée. — Vincent Thian/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Ils étaient arrivés il y a un an en Nouvelle-Zélande, dans l’espoir d’y retrouver la paix après les années d’horreur du conflit en Syrie. Un réfugié syrien et son fils ont été mercredi les premières victimes des attentats de Christchurch à être inhumées lors de funérailles émouvantes dans la ville néo-zélandaise, qui se prépare à plusieurs journées de déchirants adieux. Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi matin dans un cimetière proche de la mosquée Linwood, la deuxième attaquée par Brenton Tarrant, le suprémaciste blanc australien de 28 ans qui a abattu 50 fidèles lors de la prière de vendredi, un massacre qu’il a filmé et diffusé en direct sur Facebook.

Après le nouveau saccage des Champs-Elysées lors de l’acte 18 des « gilets jaunes », la réponse sécuritaire de l’exécutif dans cette crise sans précédent s’accompagne d’un grand ménage à la tête de la puissante préfecture de police. Les sanctions continuent de tomber au sein de la PP, institution souvent considérée comme un « Etat dans l’Etat ». Le limogeage du préfet Michel Delpuech officialisé lundi a été suivi mardi matin d’autres sanctions, avec le départ annoncé de deux grands cadres.

Bien sûr les lycées privés choisissent leurs élèves et ont un peu moins de mérite à les faire progresser que les établissements publics qui accueillent tout le monde. Il n’empêche que certains lycées privés possèdent une vraie politique d’ouverture : ils recrutent aussi des élèves très moyens, les gardent jusqu’au baccalauréat, même si leurs résultats ne sont pas terribles en seconde ou en 1ère et leur donnent les moyens de s’améliorer.