Des manifestants ont dégradé et pillé des boutiques de l'avenue des Champs-Elysées samedi. — ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Des vitrines brisées, des magasins pillés et des affrontements entre la police et les casseurs. Après les impressionnantes images des violences sur les Champs-Elysées lors de la 18e journée de mobilisation des « gilets jaunes », les têtes commencent à tomber.

Le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP), Frédéric Dupuch, va être remplacé, a-t-on appris ce mardi. Selon des sources gouvernementales et proches du dossier, l’exécutif a également décidé de mettre fin aux fonctions de Pierre Gaudin, l’actuel directeur de cabinet du préfet de police, Michel Delpuech. Le limogeage de ce dernier avait été annoncé lundi par le Premier ministre. Ces départs devraient être officialisés dans les prochains jours.

Remplacer la « chaîne de commandement » défaillante

Le gouvernement a mis en cause « la chaîne de commandement » de la préfecture de police de Paris dans la gestion du maintien de l’ordre samedi, qui s’est soldée par de spectaculaires scènes de violences, saccages et pillages sur l’avenue des Champs-Elysées. « Des consignes inappropriées ont été passées pour réduire l’usage » des lanceurs de balle de défense (LBD), a déploré lundi Edouard Philippe. Regrettant une « inhibition » des forces de l’ordre et une stratégie du maintien de l’ordre « pas mise en œuvre », Christophe Castaner a également affirmé que « des décisions, des instructions ont échappé » au préfet de police.

Après l’annonce du remplacement de Michel Delpuech par Didier Lallement à la tête de la préfecture de police de Paris, le secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Laurent Nuñez avait promis mardi matin sur BFMTV « d’autres sanctions ». Avec ces départs annoncés, l’exécutif a décidé de bouleverser en profondeur la haute hiérarchie de la puissante préfecture de police de Paris confrontée à une crise sécuritaire inédite en raison de la persistance du mouvement social des « gilets jaunes ».