Une fusillade s'est produite à Utrecht, aux Pays-Bas, ce lundi 18 mars 2019. — Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

L’article le plus lu du jour : Au moins trois morts dans une fusillade à Utrecht, le tireur présumé arrêté

Au moins trois morts et neuf blessés, dont trois grièvement, ce lundi lors d’une fusilladedans un tramway dans la ville d’Utrecht aux Pays-Bas, a annoncé la police et la Mairie de la ville. Le tireur présumé, en fuite, a finalement été arrêté dans la soirée. Plus d'infos par ici.

L’article le plus partagé du jour : Brenton Tarrent, Anders Breivik... Une même stratégie pour diffuser des thèses d'extrême droite

Vendredi dernier, à l’heure de la prière, cinquante personnes ont trouvé la mort dans des fusillades contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Quelques heures avant, l’auteur présumé de ces attentats, Brenton Tarrent, avait publié, sur son compte Twitter, un manifeste raciste expliquant son geste, avant de diffuser en direct des images vidéo de l’attaque. Arrêté et mis en examen pour meurtres, l’homme, un Australien de 28 ans, a déclaré vouloir se défendre seul et a limogé son avocat commis d’office. Une volonté similaire à celle exprimée par Anders Breivik, pourquoi ? On vous explique tout par là.

L’article le plus à lire du jour : «Gilets jaunes» à Paris: Une élue se moque d'une petite fille sur Twitter et suscite l'indignation

Habituée des tweets provocateurs, Valérie Maupas est-elle allée trop loin ? Sur Twitter, l’adjointe à la maire du 14e arrondissement de la capitale s’est moquée de l’orthographe d’une petite fille de cm2 qui participait à la manifestation des « gilets jaunes » ce week-end. Son tweet a suscité une vague d’indignation sur les réseaux.

Samedi, Raquel Garrido, ancienne porte-parole et avocate de la France Insoumise, publie la photo d’une fillette de dos, présente à l’acte 18. Sur son gilet jaune, on peut lire : « Je suis en CM2 mais l’année prochaine je serais (sic.) en 6e République ». Une erreur de conjugaison (« serais » au lieu de « serai ») qui n’a pas échappé à Valérie Maupas. Un article à retrouver ici.

