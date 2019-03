FAKE OFF L’acte 18 des « gilets jaunes » a été marqué samedi par de nombreuses violences. Sur Twitter, un magistrat a tweeté deux photos de « black blocs » pour dénoncer le mouvement. Ces deux photos sont anciennes. Marine Le Pen a repris et diffusé l’une d’entre elles

Cette photo a été prise le 1er mai 2018 à Paris. — Capture d'écran Twitter et montage 20 Minutes

Samedi, des casseurs s’en sont pris à des magasins et à des kiosques de presse sur les Champs-Elysées.

Pour dénoncer les violences, un magistrat a diffusé samedi après-midi deux photos de « black blocs ». Ces photos datent de 2016 et de 2018.

Une de ces photos a ensuite été relayée par Marine Le Pen.

Des photos de « black blocs », relayées samedi sur Twitter, ont-elles été prises pendant l'acte 18 des « gilets jaunes » sur les Champs-Elysées ? Vous nous avez demandé sur Twitter de vérifier des images relayées par un magistrat. Ces images ont ensuite été publiées sur les comptes Twitter de Marine Le Pen et de Polony TV, un média lancé par Natacha Polony.

😡Arrêtez de dire les « gilets jaunes ». Osez nommer la peste noire qui sévit dans nos rues tous les samedis : extrême-gauche, « antifas », « black blocks ». Et nos services les connaissent. Il serait grand temps de les stopper, policièrement et judiciairement #PesteNoire pic.twitter.com/feuNe3O38O — Charles Prats ☥ن (@CharlesPrats) March 16, 2019

À Paris, les cagoules noires ont remplacé les #GiletsJaunes.

Les Black Blocs détruisent, brûlent, violentent toujours en toute impunité. MLP #Acte18 pic.twitter.com/wi1wFmo59K — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 16, 2019

A un moment, il va peut-être falloir cesser d'appeler ces personnes des "Gilets jaunes". Parce que eux, que les choses soient claires, ils n'étaient pas sur les ronds-points en novembre. #ActesXVIII #GiletsJaunes pic.twitter.com/PNNoRpI0gX — Polony Tv (@Polony_tv) March 16, 2019

Si la journée de samedi a été marquée par de nombreuses violences et la présence de casseurs, les photos relayées par le magistrat n’ont pas été prises samedi pendant l’acte 18 des « gilets jaunes ». Grâce à une recherche inversée d'images, on retrouve la source de ces deux photos. La photo montrant des manifestants vêtus de noir derrière une banderole a été prise le 1er mai 2018 à Paris par Thomas Samson, un photographe de l’AFP, et reprise sur les sites de RTL et d' Europe 1. La manifestation parisienne avait été émaillée par de nombreux heurts.

La deuxième photo, montrant un homme de face semblant lancer un objet, a été prise le 14 juin 2016, lors d’une manifestation contre la loi Travail, à Paris. Elle avait été photographiée par Dominique Faget pour l’AFP.

Polony TV a relayé une troisième photo montrant un manifestant de profil, jetant un projectile. Cette photo a, contrairement aux deux précédentes, été prise samedi, pendant l’acte 18, par un photographe de l’AFP. Elle est disponible sur les sites de La Croix ou de L'Obs.

