QUIZ. Comme Obélix, êtes-vous incollable sur les menhirs et les dolmens?

Les menhirs d'Erdeven dans le Morbihan (illustration) — GILE MICHEL/SIPA

Quand on parle de menhirs et de dolmens, on pense bien évidemment à la Bretagne. Riche d’un patrimoine de 504 monuments classés, la région regorge de dolmens et de menhirs et Obélix en sait quelque chose. Mais tous les sites n’ont pourtant pas livré tous les secrets. Pour mettre en valeur ce patrimoine mégalithique, la région Bretagne a lancé il y a quelques jours un nouvel appel à projets. L’occasion rêvée de tester vos connaissances en la matière.