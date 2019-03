Anne Hidalgo, le 3 décembre 2018 à Paris. — Michel Euler/AP/SIPA

Interrogé par nos confrères du Parisien, Anne Hidalgo a vivement réagi aux scènes de violences et de pillages qui se sont déroulés dans la capitale ce samedi lors de l’acte 18 des « gilets jaunes ». Et la maire de Paris n’a pas mâché ses mots : « Je suis extrêmement choquée par ces violences. Ce qui s’est passé est d’une violence inouïe. Je pense aux forces de l’ordre, aux pompiers, aux citoyens. »

« En colère », elle demande au gouvernement « des explications et des réponses », annonçant rencontrer très prochainement le Premier ministre. Le but ? « Sortir de ce cauchemar. Cette fois, ça suffit », annonce-t-elle. « Nous sommes au cœur d’une crise sociale et politique majeure. Ces fractures ne peuvent pas durer. On ne peut plus continuer comme ça ! »