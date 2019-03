ENVIRONNEMENT Entre le chiffre de manifestants annoncé par le ministère de l’Intérieur et celui des organisateurs de la « Marche du siècle », on passe du simple à plus du double

La «Marche du Siècle» a mobilisé en France entre 145.000 et 350.000 personnes, selon le chiffre du ministère de l'Intérieur ou celui des organisateurs, le 16 mars 2019. — Lewis Joly/SIPA

La «Marche du siècle» a mobilisé entre 5 et 10 fois plus que les «gilets jaunes», ce samedi. Selon les organisateurs, « plus de 350.000 personnes dans 220 villes de France se sont rassemblées pour dénoncer l’inaction du gouvernement français face à la crise climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale ». Contre 145.000 manifestants pour le ministère de l’Intérieur. Dans le même temps, le ministère de l’Intérieur annonçait 32.300 manifestants « gilets jaunes » mobilisés.

A Paris, cette « Marche du siècle » a rassemblé 45.000 personnes, selon un comptage indépendant pour un collectif de médias (dont 20 Minutes​) réalisé par le cabinet Occurrence. La préfecture de police a de son côté chiffré cette affluence à 36.000 manifestants à Paris et les organisateurs à 107.000. A Lyon, le cortège a réuni 18.000 personnes selon les autorités, 30.000 selon les organisateurs.

Parallèlement, une « marche des solidarités » contre les « violences policières » et un « racisme d’Etat » a réuni 4.900 personnes, selon le cabinet Occurence.

Dans le même temps se déroulait l’acte 18 de la mobilisation des « gilets jaunes », marqué par des violences et l’incendie parti d’une banque au rez-de-chaussée d’un immeuble près des Champs-Elysées.