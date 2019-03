Une photo (prise par la Marine Nationale) d'un navire anti-pollution en train de se rendre sur le site. — Handout / MARINE NATIONALE / AFP

Tout faire pour éviter une marée noire. Les opérations de lutte antipollution ont commencé ce vendredi une course contre la montre dans la zone du naufrage du « Grande America ». Une nouvelle nappe de fioul a été observée dans la journée, semblant confirmer de nouveaux rejets depuis l’épave.

« En dépit de conditions météorologiques très dégradées sur la zone du naufrage du "Grande America", les opérations de lutte antipollution ont débuté dans l’après-midi », indique dans un communiqué la préfecture qui précise que leur efficacité restera « tributaire des conditions météorologiques ».

[#GrandeAmerica] Le dispositif de lutte antipollution est coordonné sur zone par le Centre d'Expertises Pratiques de lutte Antipollution (CEPPOL) organisme de la @Marinenationale depuis le BSAA Argonaute. Mais qu'est ce que le CEPPOL? @SGMer @CedreBrest @EMSA_LISBON @meteofrance pic.twitter.com/Mt8nxT8ADE — Premar Atlantique (@premaratlant) March 15, 2019

Une nouvelle nappe dans une mer agitée

Une nappe d’hydrocarbures d’une longueur de 4,5 kilomètres et d’une largeur de 500 mètres, « d’aspect compact », a été observée à proximité de la zone du naufrage, ajoute la préfecture. « Il s’agit d’une nouvelle nappe », a-t-elle précisé à l’AFP.

« Cette observation semble confirmer qu’il y a toujours un rejet de fioul lourd depuis l’épave », selon le communiqué, qui précise que les deux nappes détectées jusqu’à présent « n’ont pu être observées à nouveau [vendredi] lors du vol de reconnaissance, en raison d’une mer très agitée ». Les deux nappes dont avait fait état la préfecture maritime jusqu’à présent mesuraient 13 km de long et 7 km de large, pour l’une, et 9 km de long et 7 km de large, pour l’autre. Elles dérivaient jeudi plein est à la vitesse de 35 kilomètres par jour.

Deux conteneurs localisés

Par ailleurs, deux conteneurs ont été localisés à la dérive, indique le communiqué de la préfecture maritime : l’un à 30 km au nord-est de l’épave, l’autre à 90 km à l’est. Des avis urgents aux navigateurs ont été diffusés, afin de les prévenir de leur présence. L’armateur, la société italienne Grimaldi, en lien avec la préfecture maritime de l’Atlantique, planifie leur récupération.

Le dispositif de lutte antipollution est constitué des BSAA Argonaute et VN Sapeur, affrétés par la Marine nationale, du VN Partisan, affrété par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et du BSAM Rhône de la Marine nationale, détaille la préfecture maritime. Un cinquième navire, Le Ria de Vigo, également affrété par l’EMSA, doit arriver sur la zone du naufrage samedi.

Le « Grande America » a coulé mardi à 333 km à l’ouest de La Rochelle avec à son bord 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, plus de 2.000 véhicules, ainsi que 2.200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes. Ses 27 occupants ont été secourus et ramenés sains et saufs à Brest.