Le week-end arrive et vous n’avez rien suivi de l’actu de ce vendredi. Voici de quoi briller en société particulièrement si vous habitez Cluny ou Espelette.

Il y a l’imaginaire européen : les plages de folies, la grande barrière de corail, le soleil et donc l’idée d’une société cool, belle à vivre et inclusive. Mais derrière ces clichés, l’Australie traverse depuis des décennies une profonde crise identitaire, qui a montré son pire visage lors de l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où 49 victimes musulmanes sont à déplorer. Le principal suspect est australien. 20 Minutes a interviewé Barthélemy Courmont, expert à l’IRIS (Institut des relations internationales et stratégiques) de la zone Pacifique.

Le plan drague du jour : Comment le Rassemblement national fait du gringue à l'Outre-mer

Un chapeau de paille, un peu de rhum et quelques pas de zouk. Il y a deux semaines, Marine Le Pen avait choisi les stands de l’outre-mer pour sa pause déjeuner au milieu d’une journée de campagne au Salon de l’agriculture. Un rendez-vous que la présidente du Rassemblement national (RN) affectionne et une initiation pour la tête de liste de son parti, le jeune Jordan Bardella. Ce dernier s’est envolé ce mardi pour une tournée de cinq jours en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe. En pleine campagne, le parti mise sur les européennes pour consolider sa percée à la présidentielle de 2017.

L'« enflammade » du jour : Maxime Lopez peut-il dépasser Marco Verratti?

Brillant au milieu de terrain depuis quatre matchs, le relayeur de l’OM Maxime Lopez affiche des statistiques impressionnantes, cette saison. Le jeune homme de 21 ans peut un jour dépasser Marco Verratti, international italien et pilier du milieu de terrain du PSG, selon certains. D’autres observateurs, plus sceptiques, notent les progrès du Marseillais. Avant le Classico, on fait le match entre les deux milieux.

Le livre du jour : Une BD raconte son braquage rocambolesque et «old school» de Kim Kardashian à Paris

Ça vous dirait de revivre le spectaculaire braquage dont fut victime Kim Kardashian alors qu’elle se trouvait à Paris pour la fashion week 2016 ? Et bien ça va être possible par bande dessinée interposée : coécrite par les journalistes François Vignolle (directeur de la rédaction de RTL) et Julien Dumond (grand reporter pour le magazine Sept à Huit de TF1) et dessinée par Grégory Mardon (Le fils de l’Ogre, Cycloman etc.), Les bijoux de la Kardashian racontent en effet en détail comment des malfaiteurs ont réussi à braquer la callipyge star de téléréalité, influenceuse sur les réseaux sociaux et femme d’affaires, dans sa suite parisienne, en pleine nuit, avant de la délester de neuf millions de dollars de bijoux.

La vidéo du jour : Quatre ans après l'incendie, la reconstruction de la basilique Saint-Donatien de Nantes se poursuit

L’horloge de l’édifice, réalisé à la fin du XIXe siècle, est restée figée à l’heure du sinistre. A 10h15, le 15 juin 2015, un violent incendie démarrait accidentellement sur le toit de la basilique Saint-Donatien à Nantes. Ces flammes, dont les images sont restées dans la mémoire de nombreux Nantais, ont aussi causé d’importants dégâts dans le bâtiment, détruisant les trois quarts de sa toiture. Près de quatre ans après, le déblaiement des gravats et la sécurisation des lieux (par exemple la reprise de voûtes qui menaçaient de s’effondrer) est enfin terminée. 20 Minutes vous propose une visite du chantier.

