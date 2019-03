La surveillance des lieux de culte en France va être renforcée après l’attaque meurtrière de mosquées en Nouvelle-Zélande, a annoncé Christophe Castaner ce vendredi.

Dans un tweet, le ministre de l’Intérieur a appelé les préfets « à la plus grande vigilance » et leur a demandé « de renforcer la surveillance des lieux de culte de notre pays ». « Des patrouilles seront assurées à proximité des espaces confessionnels », a-t-il ajouté sur le réseau social.

Christophe Castaner a également dénoncé « l’odieuse attaque terroriste » survenue vendredi contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch dont le bilan provisoire s’élève à 49 morts. Décrivant un « horrible attentat criminel », la Grande Mosquée de Paris appelle dans un communiqué « tous les fidèles, où qu’ils soient, à être vigilants lors de l’accomplissement de leurs devoirs religieux ».

Solidarité avec le peuple néo-zélandais endeuillé par l’odieuse attaque terroriste de #Christchurch.

Mes premières pensées vont aux proches et aux familles des victimes dont nous partageons l’émotion et la tristesse.

Soutien à la @nzpolice engagée contre la haine et la barbarie.