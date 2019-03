Le risque d'avalanche sera très élevé vendredi dans les Alpes du Nord. Illustratio —

De fortes précipitations qui vont rendre le manteau neigeux instable. Météo France a mis en garde ce jeudi contre un risque fort d'avalanchesdans les Alpes​ vendredi, de niveau 4 sur 5, notamment sur les massifs de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie en raison de nouvelles chutes de neige.

De nombreuses coulées « de taille moyenne » pourront se déclencher spontanément à moyenne altitude « durant la nuit de jeudi à vendredi, et encore vendredi matin », détaille l’institut météorologique. « Des avalanches de plus grand volume se produiront également à plus haute altitude. Elles pourront toucher des secteurs routiers et infrastructures habituellement exposés, y compris à des altitudes moyennes », ajoute-t-il.

Dans les #Alpes la #neige tombera en quantité avec près d'1 mètre de neige prévue sur les plus hauts secteurs face ouest. risque important d'#Avalanches, mise en place d'une #VigilanceOrange pour l'Isère la Savoie et Haute-Savoie pic.twitter.com/gbG4KDnZ3w — Meteociel (@meteociel) March 14, 2019

Des chutes de neige toute la nuit

Selon Météo France, la limite pluie-neige s’est abaissée entre 700 et 1.000 mètres ces dernières heures et des chutes de neige ont démarré à la mi-journée. Elles « vont s’intensifier dès le début de l’après-midi et resteront soutenues jusqu’en début de matinée de vendredi », avant de faiblir.

Certains massifs seront recouverts d’un « cumul de neige fraîche de 40 à 80 centimètres, un peu moins du Vercors au sud de l’Oisans et dans la Haute-Maurienne ». « Il soufflera jeudi soir et durant la nuit suivante un violent vent de nord-ouest » qui créera des « accumulations de neige et des plaques susceptibles de partir spontanément en très grandes avalanches », précise Météo France.