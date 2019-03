L'aéroport de Roissy (illustration). — JOEL SAGET / AFP

Une militaire de 24 ans de la mission antiterroriste Sentinelle s’est donné la mort lundi avec son arme de service dans sa caserne à l’aéroport de Roissy, a-t-on appris mercredi de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

La jeune femme a été retrouvée par ses collègues dans la chambre qu’elle occupait dans une caserne de l’armée lundi en début d’après-midi, selon une source proche du dossier.

Le porte-parole du gouverneur militaire de Paris a également confirmé le décès sans donner plus de détails. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour recherche des causes de la mort.