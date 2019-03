Le «Grande America» en flammes, le 12 mars 2019. — LOIC BERNARDIN / MARINE NATIONALE / AFP

Se dirige-t-on vers une catastrophe écologique au large des côtes françaises ? Une nappe d’hydrocarbures qui s’étend sur une dizaine de kilomètres de long a été localisée mercredi après-midi dans la zone du naufrage du navire italien « Grande America », au large de La Rochelle, a annoncé la préfecture maritime de l’Atlantique.

Préfet maritime de l’Atlantique, Jean-Louis Lozier a indiqué plus tôt dans l’après-midi lors d’un point presse que le navire de commerce italien transportait « 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses » ainsi que 2.200 tonnes de fuel lourd dans ses soutes, ont annoncé mercredi les autorités françaises.

Une nappe sur une dizaine de kilomètres de long pour un kilomètre de large

« Au cours du vol réalisé cet après-midi au-dessus de la zone de naufrage du "Grande America" par l’avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale, une nappe d’hydrocarbures a été localisée », indique la préfecture maritime dans un communiqué, qui précise que la nappe s’étend sur une dizaine de kilomètres de long pour un kilomètre de large.

Ces observations aériennes ont été confirmées par le BSAA (Bâtiment de soutien et d'assistance affrété) VN Sapeur, maintenu sur la zone du naufrage où la mer est très forte avec des vagues de 4 à 6 mètres, selon la même source. Le préfet maritime de l'Atlantique, le vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier, a ordonné l'appareillage depuis Brest du navire spécialisé dans la lutte antipollution BSAA Argonaute. Il est attendu sur zone jeudi matin, a précisé la préfecture maritime, indiquant avoir également sollicité le concours des moyens de lutte antipollution de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA).

Le « Grande America », un navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs d’une longueur de 214 mètres, était en provenance de Hambourg et devait se rendre à Casablanca quand un incendie s’est déclaré à son bord dimanche soir. Le bâtiment se trouvait à environ 263 kilomètres au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h en Bretagne. Les 27 passagers ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi mais l’incendie n’a pu être maîtrisé et le navire a sombré mardi à 15h26 à 333 km de La Rochelle.