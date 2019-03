AERIEN Du Canada à la Namibie en passant par la Turquie, les Boeing 737 MAX 8 et 9 ont été interdits dans de nombreux pays du monde, impactant des milliers de voyageurs

Un Boeing 737 MAX en train d'atterrir à l'aéroport de Miami. — JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

En Europe, l’agence de la sécurité de l’aviation civile a décidé de clouer les Boeing 737 MAX au sol mardi, deux jours après le crash du vol Ethiopian Airlines qui a fait 157 victimes. Une décision prise par de nombreux autres pays. Cette situation exceptionnelle peut avoir des conséquences sur les trajets des voyageurs en France et dans le monde. 20 Minutes passe au crible les démarches à entreprendre, avec Camille Bertrand, juriste au Centre européen des consommateurs France.

L’Egypte, la Turquie, le Vietnam, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Emirats arabes unis et le Koweït ont interdit tous les Boeing 737 MAX dans leur espace aérien. La Chine et l’Indonésie ont suspendu ces vols. De nombreuses destinations… Et des passagers qui voient parfois leurs avions retardés, comme ces 161 personnes qui devaient aller à Montréal, mais qui sont restées bloquées à Fort-de-France.

Hello @aircanada, nous avons un vol de YUL à LAX prévu avec un #BOEING737MAX8 et nous sommes inquiets pour notre sécurité. C'est un billet non annulable/non-remboursable, nous souhaiterions nous faire rembourser/échanger est-ce possible ? — DerWaschbar (@RomainPnct) March 13, 2019

Quel type d’indemnisation prévoit la réglementation dans des cas exceptionnels comme celui-ci ?

« La législation classique envisage l’exceptionnel. Tout est prévu pour ce type de cas », explique Camille Bertrand, juriste au Centre européen des consommateurs France. En cas de vol annulé ou reporté, la législation européenne prévoit des mesures d’assistance, tels que le réacheminement sur un autre vol dans les meilleurs délais ou, à leur demande, le remboursement de leurs vols.

Et si le réacheminement prend trop de temps, les voyageurs sont-ils indemnisés sur place ?

Dans ce cas-là, comme c’est une décision assez soudaine des autorités, certaines compagnies peuvent mettre un peu de temps à s’organiser. En attendant, elles sont tenues d’assister les voyageurs, de les héberger dans un hôtel et de leur fournir de la nourriture. « La compagnie doit l’offrir », insiste Camille Bertrand. Si elle est prise de court, elle devra rembourser les frais aux clients. « C’est pourquoi il est très important de conserver tous les tickets de caisse liés à ces dépenses ». Les passagers peuvent aussi décider de repartir avec une autre compagnie aérienne, s’ils trouvent un vol qui part plus tôt par exemple. « La compagnie aérienne d’origine devra alors rembourser le vol qui n’a pas été assuré », confirme la juriste.

Les #BOEING737MAX8 continuent de voler aux US, mais ils sont cloués au sol par l'UE et de nombreux pays. Le site de résa de billets d'avion #kayak va donc permettre à ses clients de savoir sur quel type d'appareil ils s’apprêtent à voler. Et de décider. https://t.co/wFDHFbEzHC pic.twitter.com/yfExdBr2mM — Gregory Philipps (@gregphil) March 13, 2019

Qui est concerné par cette réglementation européenne ?

Ce règlement s’applique à deux types de passagers : ceux qui prennent un vol au départ de l’Union européenne, de Suisse, de Norvège ou de Finlande, et à ceux qui voyagent avec une compagnie européenne, même si l’aéroport de départ n’est pas situé en Europe. Par exemple : les passagers d’un vol Paris-New York sont concernés, mais pas ceux d’un New York-Paris, sauf s’ils voyagent à bord d’une compagnie européenne.

Les passagers ont-ils droit à la compensation forfaitaire, due en cas de retard ?

Non, car c’est un cas de force majeure. C’est l’aviation civile qui a pris cette décision et la compagnie n’y est pour rien. L’indemnisation forfaitaire est en revanche due au passager quand il atteint sa destination avec plus de trois heures de retard. Son montant varie en fonction du nombre de kilomètres.

Quelle démarche effectuer si l’on est concerné par un vol reporté ?

« Si la compagnie est française, il faut d’abord la contacter », explique Camille Bertrand. En cas de conflit, le client peut alors entrer en contact avec les associations de consommateurs. « Si la compagnie est européenne, il peut se tourner vers le Centre européen des consommateurs France ». Enfin, si la compagnie est étrangère, les autorités locales, l’aviation civile ou les consulats de France à l’étranger peuvent être de bons interlocuteurs pour faire avancer la situation.