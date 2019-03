Le navire de commerce italien a sombré mardi au large des côtes françaises. — LOIC BERNARDIN / MARINE NATIONALE / AFP

On en sait plus sur la cargaison que convoyait le bateau Grande America qui a sombré mardi après-midi au large des côtes bretonnes Et les nouvelles ne sont pas très rassurantes. Préfet maritime de l’Atlantique, Jean-Louis Lozier a indiqué ce mercredi après-midi lors d’un point presse que le navire de commerce italien transportait « 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses » ainsi que 2.200 tonnes de fuel lourd dans ses soutes, ont annoncé mercredi les autorités françaises.

[#GrandeAmerica] La frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine et le BSAA (Bâtiment de Soutien et d’assistance affrété) VN Sapeur sont toujours sur zone. Ils continuent d’assurer la sécurité et la surveillance de la navigation. @SGMer @MarineNationale pic.twitter.com/rz98mZlf8B — Premar Atlantique (@premaratlant) March 12, 2019

« A l’heure actuelle le risque éventuel de pollution est principalement constitué par les 2.200 tonnes de fioul lourd qui sont à l’intérieur du bâtiment », a expliqué le préfet maritime. « Avec des vents d’ouest variant d’ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest, la zone impactée serait la façade entre la Charente-Maritime et la Gironde dans plusieurs jours », a-t-il estimé, assurant cependant que pour l’instant aucune pollution n’avait été détectée.

L’armateur du bateau mis en demeure

Le préfet maritime a par ailleurs précisé que l’armateur du bateau avait été mis en demeure de « mettre fin au danger pour la navigation et l’environnement marin représenté par les conteneurs et autres éléments à la dérive » et de « traiter les éventuelles pollutions maritimes ».

Le Grande America, un navire hybride entre un roulier et un porte-conteneurs d’une longueur de 214 mètres, était en provenance de Hambourg et devait se rendre à Casablanca quand un incendie s’est déclaré à son bord dimanche soir. Le bâtiment se trouvait à environ 263 kilomètres au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h en Bretagne. Les 27 passagers ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi mais l’incendie n’a pu être maîtrisé et le navire a sombré mardi à 15h26 à 333 km de La Rochelle.