L'éthylotest connecté Ocigo, disponible au second semestre 2019. — OLYTHE

Le test du jour : Nous avons soufflé dans l’éthylotest connecté qui indique quand prendre le volant

En France, la loi tolère au volant un taux d’alcool dans le sang de 0,5 g/l et de 0,2 g/l pour les jeunes conducteurs. Si s’abstenir de boire lorsque l’on doit conduire reste la solution à privilégier, savoir si l’on est ou en nom en capacité de prendre la route après avoir trinqué demeure primordial. L’éthylotest Ocigo développé par la start-up Olythe d’Aix-en-Provence le permet. 20 Minutes a pu l’essayer avant sa commercialisation auprès du grand public.

La question politique du jour : Pourquoi la « greffe » Calmels n’a-t-elle pas pris à Bordeaux ?

Virginie Calmels, lors de la conférence de presse de départ d'Alain Juppé - AFP / MEHDI FEDOUACH

En mars 2014, Virginie Calmels était élue sur la liste menée par Alain Juppé qui la voyait bien prendre sa suite à la tête de la ville. Son départ pour le privé annoncé ce week-end, qui a suivi de près celui de son mentor en politique, met un terme à ses ambitions bordelaises. Explications sur cet échec dans cet article.

L’article juridique du jour : 135 euros d’amende pour une cigarette fumée devant son fils

Une habitante de Royans (Charente-Maritime) a reçu dans sa boîte aux lettres une contravention de 135 euros pour avoir fumé en voiture en présence de son fils de 17 ans. Elle avait été arrêtée le 19 février dernier. depuis le 1er juillet 2015, la loi interdit au conducteur et aux passagers d’un véhicule de fumer – y compris fenêtres ouvertes – dès lors qu’un enfant ou un jeune de moins de 18 ans se trouve à bord. Le détail ici.

Le référendum du jour : Quel est le plus beau tramway de France ?

Tramway à Bordeaux - M.Bosredon/20Minutes

On vous laisse voter pour départager nos 12 propositions. C'est ici.

La vidéo du jour : La Californie décrète un moratoire sur la peine de mort

