Camille Goeffroy figure parmi les victimes du crash d'Ethiopian Airlines. — Facebook Ecole 3A

Elle était sortie de l’école il y a deux ans pour s’adonner à sa passion : l’humanitaire. Camille Geoffroy, diplômée de l’école 3A à Lyon en 2016, fait partie des 157 victimes du vol Addis-Abeba-Nairobie, qui s’est écrasé dimanche en Ethiopie.

L’annonce a été faite mardi soir par l’établissement sur sa page Facebook. A la fin de ses études, la jeune femme était partie chez Acted, une ONG française de solidarité internationale, installée à Paris.

Installée au Soudan depuis 2017

« Elle a occupé divers postes en tant que stagiaire puis comme salariée », indique le président de l’école 3A, spécialisée dans le commerce et le développement. La jeune Lyonnaise aurait été successivement chargée de logistique à Bangui en République Centraficaine, puis au Sud Soudan. Un pays dans lequel elle s’était installée au début de l’année 2017, afin de coordonner les actions de l’ONG sur place.

Camille Geoffroy avait quitté Acted, il y a quelques semaines selon France 3. Mais elle était restée en Afrique pour continuer d’y travailler.

Le vol ET 302 avait décollé dimanche à 8h38 de la capitale éthiopienne avant de disparaître des radars six minutes plus tard. Les victimes du crash étaient de 35 nationalités différentes. Sept Français se trouvaient à l’intérieur de l’avion.