Theresa May, le 12 mars 2019 à Londres. — ISOPIX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Deal or no deal ? Le vote de rejet du Parlement britannique a accru de façon « significative » le risque d’un Brexit sans accord, a averti mardi l’Union européenne. « Il est difficile de voir ce que nous pouvons faire de plus. S’il y a une solution (face) à l’impasse actuelle, elle peut seulement être trouvée à Londres », a déclaré le porte-parole du président du Conseil européen, Donald Tusk. Il a ajouté que l’UE allait poursuivre ses « préparatifs » en vue d’un Brexit sans accord.

Conséquences en cascade après le crash en Ethiopie. Un avion Boeing 737MAX de la compagnie aérienne Air Canada est reparti, mardi, en début d’après midi de l’aéroport Aimé Césaire en Martinique sans les 161 personnes qui devaient se rendre à Montréal. L’appareil était arrivé à 13h05, heure locale, et devait regagner le Canada dans l’après-midi. Le vol a été reporté à mercredi matin. Ce report est la conséquence de la décision prise par la France d’interdire les Boeing 737 dans son espace aérien deux jours après le crash d’un appareil d’Ethiopian Airlines du même modèle.

C’est le plus haut responsable de l’Eglise catholique jamais reconnu coupable de « viol sur mineur ». Le cardinal australien George Pell, ancien numéro trois du Vatican tombé en disgrâce, a été condamné mercredi pour pédophilie à six ans de prison, avec une peine minimum de trois ans et huit mois. Fin février, le Vatican avait annoncé l’ouverture d’une enquête interne qui pourrait aboutir à son exclusion de l’Eglise.