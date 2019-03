Un Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines, le 11 février 2019 à l'aéroport d'Addis Ababa, en Ethiopie. — Ben Curtis/AP/SIPA

Le pollueur du jour : le raz de marée des SUV, au grand dam de l'environnement

La nouvelle Citroën C4 Cactus dévoilée au Salon de l'auto de Genève 2019. - HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Et de trois pour les Sport utile vehicule (SUV). Pour la troisième année consécutive, cette catégorie de voitures vient de remporter le titre de voiture européenne de l’année décerné en marge du Salon international de l’automobile de Genève. Peu répandus il y a dix ans, les SUV représentent aujourd’hui un tiers des ventes de véhicules neufs en Europe et 36 % même en France. Pourtant, d’un point de vue écologique, ces SUV plus volumineux, plus lourds, ils consomment plus de carburant et donc émettent plus de CO2. Faut-il en finir avec les SUV ?

L’article du soir (à lire avant de se coucher) : les Français passent sous la barre des sept heures de sommeil par jour

Les Français ont massivement participé à cette consultation européenne. - Skitterphoto/Pixabay

Alerte, le sommeil des Français est en péril. Avec les écrans, le bruit et les trajets quotidiens… le temps moyen de sommeil quotidien des Français est passé sous la barre des sept heures. Un « déclin » qui se fait au détriment de notre santé, alertent des médecins dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France publié ce mardi. Et un tiers des Français dorment moins de 6 heures. Une donnée inquiétante pour notre état de santé général, avec des conséquences à long terme.

Le ban du jour : la France interdit le Boeing 737 sur son espace aérien après le crash en Ethiopie

Deux jours après le crash d’un appareil d’Ethiopian Airlines, la France a décidé d’interdire les Boeing 737 MAX dans son espace aérien, a annoncé, ce mardi, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC). Une décision prise également par d’autres pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, Singapour ou encore l’Irlande.

Le fight du jour : des poules se rebellent et tuent un renaurd

Après le lapin qui tue un chasseur, les poules qui massacrent un renard. Cette sanglante scène s’est déroulée dans un poulailler breton. Les 6.000 poules du lycée agricole du Gros-Chêne à Pontivy (Morbihan) ont décidé d’envoyer valser la sélection naturelle. Un renard a été découvert mort jeudi matin dans le poulailler de l’établissement, le corps criblé de coups de bec rapporte Le Télégramme.

