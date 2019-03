Victime d’un incendie dimanche soir dans le Golfe de Gascogne, le navire de commerce italien Grande America a coulé ce mardi après-midi vers 15h30 à 333 kilomètres à l’ouest des côtes françaises, a annoncé la préfecture maritime de l’Atlantique. « Le bateau a coulé par 4.600 m de fond », a indiqué à l’AFP une porte-parole de la préfecture maritime.

Les 27 passagers à bord de ce navire de 214 mètres, en provenance de Hambourg (Allemagne) et qui devait se rendre à Casablanca (Maroc), ont été évacués dans la nuit de dimanche à lundi, sains et saufs.

Compte tenu des conditions météorologiques, les opérations de lutte contre l’incendie avaient « été suspendues » dans la journée. Lors du dernier point de situation ce midi, le bateau présentait « une inclinaison sur son côté droit » qui avait tendance à s’aggraver. Suite à un survol du navire la préfecture maritime a également précisé qu’une dizaine de conteneurs étaient tombés à l’eau.

« Nous allons envisager les moyens de lutte anti-pollution, car, comme toujours dans ces cas-là, il y a un risque de pollution, il ne faut pas le nier, d’abord parce qu’il y a une cargaison de fioul lourd qui était le carburant de propulsion », a expliqué devant l’Assemblée nationale le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

