La nouvelle Citroën C4 Cactus dévoilée au Salon de l'auto de Genève 2019. — HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Une fois de plus, les SUV ont envahi les allées du Salon de l'auto de Genève. Et pour la troisième année consécutive, c’est une voiture de cette catégorie (la I-Space de Jaguar) qui a remporté le titre de voiture européenne de l’année décerné en marge du salon. Plus lourds et plus volumineux que les berlines, les SUV émettent plus de CO2, consomment plus de carburants. Ils ont pourtant la cote auprès des automobilistes. En France, « le segment est passé d’une part de marché de 9,3 % en 2010 à 36,3 % », indique Laure de Servigny, porte-parole du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Un bond phénoménal et bien peu en ligne avec les préoccupations écologiques et le réchauffement climatique.

>> Pourquoi roulez-vous en SUV ? Qu’est-ce qui vous décidé à en acheter un ? Est-ce votre premier ? Quel modèle possédez-vous ? Quels avantages trouvez-vous aux SUV par rapport aux berlines classiques ? Combien de kilomètres roulez-vous par an ?

Vous pouvez nous répondre en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.