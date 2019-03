Un Boeing 777 d'Ethiopian Airlines. Illustration. — Simon MAINA / AFP

Au lendemain du crash d’un avion d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 victimes, plusieurs experts pointent les défaillances du modèle de Boeing, le 737-8 MAX, en mettant en avant les similitudes entre le crash survenu dimanche et celui de l’appareil de Lion Air, le 29 octobre dernier. Notre article à lire ici .

Kate Miller-Heidke, candidate de l'Australie à l'Eurovision 2019. - SBS

Le suspense est terminé. Les 41 pays participant à l’Eurovision 2019 avaient jusqu’à ce dimanche pour officialiser leur chanson. Notre spécialiste Eurovison vous présente les titres les plus attendus ou décriés de cette nouvelle édition.

Une femme sous hypnose. - IDF/Chameleons Eye/NEWSCOM/SIPA

A l’occasion de la Semaine du cerveau et ses centaines de conférences, « 20 Minutes » s’invite dans le cerveau pour mieux comprendre comment fonctionne l’effet placebo et sa déclinaison thérapeutique, l’hypnose. Notre article à lire ici

C’était il y a moins d’un an. Après une troisième victoire en Ligue des champions en autant de saisons à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane décidait presque sur un coup de tête de quitter son poste d’entraîneur de la meilleure équipe du monde. Le voilà de retour, alors que le Real végète à la troisième place de la Liga et vient de se faire éliminer de la Coupe d’Europe en huitième de finale par l’Ajax Amsterdam. Notre article à lire ici.​

Thomas Dano, 27 ans, a créé l'asso Poules pour tous dont le siège est situé près de Nantes - J. Urbach/ 20 Minutes

Thomas Dano, 27 ans, a créé l’association Poule pour tous, dont le siège est situé dans l’agglomération nantaise. Son portrait est à découvrir ici.

