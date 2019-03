Un Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines, le 11 février 2019 à l'aéroport d'Addis Ababa, en Ethiopie. — Ben Curtis/AP/SIPA

Un Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines, reliant Addis Abeba (Ethiopie) à Nairobi (Kenya) s’est écrasé, dimanche matin, faisant 157 morts, dont neuf Français.

L’avion, flambant neuf, avait été livré en 2018 à la compagnie éthiopienne et avait fait l’objet d’une révision le 4 février dernier.

Le 29 octobre 2018, un avion du même modèle de la compagnie Lion Air s’était abîmé en mer de Java, près de l’Indonésie, tuant 189 personnes. Une des boîtes noires avait pointé des problèmes d'indicateur de vitesse.

Un fait rarissime dans l’aéronautique. Six mois après le crash d’un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Lion Air, au large de l’Indonésie, faisant 189 morts, c’est un avion, du même modèle, d'Ethiopian Airlines qui s’est écrasé, ce dimanche, tuant 157 personnes. La sécurité de cet avion, l’un des plus vendus par le constructeur américain, est désormais remise en question.

Problème technique, erreur de pilotage ou combinaison de plusieurs facteurs… Que s’est-il passé à bord de l’avion ? Si l’enquête doit permettre de déterminer les causes exactes du crash, les regards se tournent déjà vers le modèle de l’avion, un Boeing 737 MAX. « C’est un ancien modèle qui a été modernisé génération après génération », explique Hubert Arnould, directeur de Iaco, société de conseil spécialisée en conformité réglementaire de la sécurité de l’aviation, qui estime que « ce n’est pas le modèle qui pose problème, mais la dernière "version" du modèle. »

Le modèle mis en cause

Difficile pour les experts d’imaginer que ces deux crashs d’un même modèle, espacés de quelques mois, ne soient une coïncidence : « On ne sait pas encore précisément ce qui s’est passé, mais ce que l’on observe, c’est que ça ressemble beaucoup à l’accident du Boeing 737 de Lion Air. Il y a un certain nombre de similitudes. C’est le même modèle qui s’est crashé, les deux avions étaient récents, le problème est survenu dans la même phase de vol, lors de la montée, quelques minutes seulement après le décollage, dans des conditions météorologiques favorables », détaille Hubert Arnould. « Dans les deux cas, l’équipage n’a pas compris ce qu'il se passait, n’a pas pu identifier le problème et a demandé à faire demi-tour. Les pilotes ont essayé de reprendre les commandes mais n’ont pas réussi, car ils n’avaient pas toutes les informations à disposition ».

Pour Boeing, le coup porté est déjà dramatique. Le 737 MAX est la version modernisée du 737, le best-seller du constructeur américain, vendu à plus de 10.000 exemplaires. « Le MAX est un programme essentiel pour Boeing pour la prochaine décennie. Il représente 64 % de la production totale du constructeur jusqu’en 2032 et il a des marges opérationnelles significatives », a expliqué Michel Merluzeau, directeur de Aerospace & Defence market Analysis, à l’AFP. En janvier, 350 exemplaires du 737 MAX avaient été livrés sur les plus de 5.000 commandes enregistrées par le constructeur américain, soit un carnet de commandes équivalent à plus de sept ans de production.

Deux scénarios possibles

La suite s’annonce compliquée, pour Boeing. La Chine, l’Ethiopie et l’Indonésie ont décidé d'immobiliser, jusqu'à nouvel ordre, tous les avions de ce modèle. L’exploitation du 737 MAX 8 ne reprendra que lorsque les autorités américaines et Boeing attesteront « des mesures prises pour garantir avec efficacité la sécurité des vols », ont précisé les autorités chinoises. « Il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer pour Boeing, mais la construction du modèle va probablement être suspendue momentanément, le temps que les experts identifient le problème et fassent les modifications nécessaires », confie un expert aéronautique à 20 Minutes, sous couvert d’anonymat.

Pour Hubert Arnould, deux scénarios sont désormais envisageables : « Si le problème n’est pas identifié rapidement, la FAA (Federal Aviation Administration), l’autorité américaine chargée des réglementations et des contrôles, peut suspendre le certificat de type du Boeing 737 MAX 8, ce qui veut dire que les avions de ce modèle seront cloués au sol le temps que Boeing identifie le problème et le règle. » La délivrance d’un certificat de type autorise l’avionneur à produire, vendre et exploiter un modèle d’avion. Dans l’hypothèse où le problème est rapidement identifié, la seconde option, selon l’expert, c’est la publication par la FAA « d’une consigne de navigabilité dans le but de faire des inspections ou des modifications sur le modèle d’avion concerné ».

Des problèmes identifiés avant le lancement commercial du modèle

En mai 2017, peu de temps avant le lancement commercial du Boeing 737 MAX, le constructeur américain avait suspendu les vols tests, en raison d’un problème de qualité de fabrication du moteur Leap 1B produit par CFM, co-entreprise de l’américain General Electric et du français Safran. Entre 30 et 40 moteurs avaient dû être rapatriés pour être démontés et réparés.

Pour gérer la crise et rassurer les clients et les futurs passagers, l’avionneur américain a décidé de reporter la présentation de son nouvel appareil, le Boeing 777X, prévue ce mercredi.