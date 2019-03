Racisme, illustration. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

« Quand je vous vois, j’ai l’impression d’être aux Antilles », « Leïla, c’est quoi la recette du couscous ? », « Je peux toucher tes cheveux ? », « Vous, vous avez le rythme dans la peau », « Mais toi en vrai, tu viens d’où ? »… Malheureusement, ces phrases ont bel et bien été prononcées, comme beaucoup d’autres peut-être encore plus graves. Parfois même, leur auteur ne se rend pas compte du racisme que peuvent comporter de tels propos et s’étonne que vous le preniez mal.

Lorsque l’on parle de racisme en France, on préfère souvent pointer du doigt la situation outre-Atlantique en prenant soin de ne pas discuter de la poutre qui se trouve dans notre œil.

>> Quelles sont les remarques racistes que vous avez souvent entendues ? A quelles situations discriminantes par rapport à vos origines avez-vous été confronté ? Vous pouvez nous en faire part en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.