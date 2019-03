Vents violents à Lille, le 5 janvier 2012 (illustration). — M.LIBERT/20 MINUTES

Météo France a émis un bulletin plaçant le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme en vigilance orange pour vents violents ce dimanche à partir de 10h.

Des rafales de 100 à 110km/h sont attendues sur ces trois départements, notamment sur le littoral, et devraient être accompagnées d’un épisode pluvieux. Le vent le plus fort concernera la mi-journée ou le début d’après-midi, et ne faiblira franchement qu’en fin de journée.

Pendant la durée de l’alerte, Météo France recommande de limiter ses déplacements, de faire attention aux chutes d’arbres ou d’objets, de ranger les objets entreposés à l’extérieur qui risqueraient de s’envoler et surtout de ne pas intervenir sur les toitures.