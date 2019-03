TRAFIC Les vacances scolaires d'hiver se terminent ce week-end, avec la fin des congés de la zone C

Des véhicules, pris dans des bouchons, sur l'autoroute A8, le 01 mars 2001, près de Saint-Maximin. — AFP PHOTO / ERIC ESTRADE

Les vacances scolaires d'hiver se terminent ce week-end, avec la fin des congés de la zone C. Et cela va se voir sur les routes, annonce Bison Futé, notamment celles d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi.

La journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Le reste du week-end est annoncé vert. Ce samedi, la circulation sera difficile entre Lyon et Chambéry sur A43, entre 9 heures et 17 heures dans le sens des départs.

Conseils

«Sur les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A43, A40, N90) le trafic sera dense en direction et au retour des stations de ski. (...) Quittez les stations de sports d'hiver des Alpes avant 8 heures ou après 18 heures», prévient Bison Futé.

Dans le sens des retours, Bison Futé conseille de quitter les stations de sports d’hiver des Alpes avant 8 heures ou après 18 heures, et de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures. «En Île-de-France, dans le sens des retours, la circulation sera dense sur l’autoroute A6 où des difficultés de circulation sont attendues à partir de 15 heures et jusqu’à minuit.»