Combattre le sexisme ordinaire, c'est promouvoir l'égalité hommes femmes. — 200degrees/Pixabay

C’est vendredi, c’est peut-être aussi les vacances pour vous, et surtout c’est le week-end. Voilà l’heure du résumé de l’actu du jour que vous attendez tous, on le sait. Surtout à Privat et à Nanterre.

L’article sexisme ordinaire : les réflexions qui vous agacent au quotidien

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce vendredi 8 mars, nous avons demandé à nos internautes quelles réflexions sexistes les énervent le plus. Un florilège qu'on vous laisse découvrir...

L’article utile du jour : aujourd’hui et ce samedi, les Restos organisent une collecte nationale

Dans les locaux des Resto du Coeur Toulousains. 4/03/2011 Toulouse - Frederic Scheiber/20MINUTES

« La moitié des personnes qui bénéficient de notre aide ont moins de 25 ans », selon Patrice Blanc, le président des Restos du cœur. 38 % des personnes qui bénéficient de l’aide des Restos du cœur sont des mineurs et 12 % ont entre 18 et 25 ans. Vendredi et samedi, les Restos organisent une collecte nationale pour récolter des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Cette collecte doit permettre d’alimenter les 2.000 centres de France entre mai et octobre. En 2018, l’association avait réuni un peu plus de 7.900 tonnes, de quoi préparer huit millions de repas. On vous explique tout en détail ici.

L’article des régions : le renversement de la stèle renversée à la synagogue de Strasbourg était un accident

La stèle marquant l’emplacement de l’ancienne synagogue de Strasbourg a été heurtée accidentellement le week-end dernier par un automobiliste. Après enquête, il ne s’agit pas d’un acte antisémite. « En faisant marche arrière, le client d’une boîte de nuit à côté, a heurté la stèle », a indiqué une source proche de l’enquête.

L’article en direct de la galère : grosse colère des « naufragés » d’un Marseille-Paris coincés à Lyon pour la nuit

Les passagers d'un TGV Marseille-Paris ont dû dormir dans le train en gare de Lyon-Perrache dans la nuit du 7 au 8 mars 2019 à cause d'un problème technique. - Twitter/@Naitchalal

Parti à 20h01 de Marseille, le TGV devait arriver à Paris à 23h26 mais a connu un problème technique et un retard de plus de 7 heures, avec une nuit passée à Lyon. On vous raconte la galère.

La vidéo du jour : Les clichés sexistes

Et si vous avez aimé ces immanquables vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.