MOBILISATION François Ruffin a annoncé qu’il se rendra à la manifestation parisienne et à Dions, dans le Gard

François Ruffin, le député de la France insoumise, défile et écoute les témoignages du quotidien des «gilets jaunes» durant l'acte 15, au Mans. — SICCOLI PATRICK/SIPA

« Le 16 mars il faut sortir (…) Sortez, sortez, sortez le 16 mars. C’est un point d’étape sur lequel il faut s’appuyer. » Dans une vidéo mise en ligne ce vendredi sur Twitter, le député de La France insoumise François Ruffin a appelé les « gilets jaunes » à « sortir » partout en France samedi prochain, pour l’acte 18 de leurs manifestations hebdomadaires.

54 euros l'intervention en hémicycle, contre 8550 euros pour la marcheuse @odelphine : je suis le député le plus low cost de l'Assemblée !



Retrouvez mon dernier bulletin vidéo !https://t.co/iPaej2kc0D — François Ruffin (@Francois_Ruffin) March 7, 2019

Ce 16 mars verra converger mobilisations sociales et climatiques et devait également marquer la fin du « grand débat » lancé par l’exécutif pour répondre à la colère des « gilets jaunes ».

François Ruffin à Dions pour « faire renaître Marcel »

François Ruffin a annoncé qu’il se rendra à la manifestation parisienne et à Dions, dans le Gard, « le gros point de rassemblement du sud de la France ». Ce rond-point avait, pendant un temps, accueilli le portrait géant de Marcel, un « gilet jaune » peint par l’artiste Swed Oner et qui a, selon François Ruffin, été détruit par les policiers.

Sur Twitter, le député LFI a également assuré vouloir faire « renaître Marcel (…)» et de poursuivre : « il va y avoir un concert d’Yvan Le Bolloc’h qui vient avec ses musiciens, et nous on va faire une projection deJe veux du soleil ». François Ruffin a coréalisé ce documentaire sur les « gilets jaunes » qui sortira en salles le 3 avril.