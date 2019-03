Les passagers d'un TGV Marseille-Paris ont dû dormir dans le train en gare de Lyon-Perrache dans la nuit du 7 au 8 mars 2019 à cause d'un problème technique. — Twitter/@Naitchalal

Un train pour l’enfer. « Nous sommes bloqués à Lyon, des passagers sont obligés de faire le boulot des agents SNCF. La distribution des boîtes repas n’a commencé que vers 0h30. Il y a des enfants, des familles et même des animaux dans ce train, et aucune explication sérieuse de la SNCF. » Kélim ne décolère pas. Comme plusieurs centaines de passagers, cet usager d’un TGV Marseille-Paris a dû passer la nuit dans le train en gare de Lyon-Perrache. Face au manque de personnel et surtout de communication, ces « naufragés » sont tournés vers Twitter pour s’informer et s’entraider.

800 personnes bloqués en Gare de Lyon. 15 000 personnes sur mon instagram dont 6/7000 qui verrons à quel point vous êtes lamentables SNCF. Nous n’avons pas à boire, pas à manger. Le Wagon Bar est fermé. EXPLIQUEZ VOUS @sncf #sncf pic.twitter.com/RVIOi3bSS5 — Maël Naït-chalal (@Naitchalal) March 7, 2019

Attachés l’un à l’autre, les deux TGV sont partis de Marseille à 20h01 et devaient rejoindre Paris à 23h26. Après un premier arrêt à Valence de 40 minutes, le train est reparti à vitesse réduite et arrivé à Lyon à 23h00. « On a eu aucune information, on a dû aller en demander. Quand il a fallu changer de train aux alentours de minuit, on a dû s’expliquer entre passagers où il fallait aller. On nous a dit qu’on ne repartirait pas avant 4h-4h30 car la ligne grande vitesse est fermée pour travaux » en milieu de nuit, précise Kélim.

Kits de nuit et paniers repas laissés en plan

Un peu avant minuit, d’autres passagers passent un coup de gueule sur Twitter : « Au secours !! Coincés dans le train à 23 : 54 sans manger ni boire… la promesse SNCF ?? Demain on repart pour Paris… donc on va dormir dans le train SOS »

Au secours!! Coincés dans le train a 23:54 sans manger ni boire...

la promesse sncf?? : demain on reparte pour paris.. les lignes tgv étant fermés de 1h à 4h du matin, donc à dormir dans le train et demain on verra! SOS — Fuentes C Mabel (@MabelFuentesC) March 7, 2019

Les naufragés ont dû quitter leur TGV pour monter dans un autre train sur le même quai. « Il y avait des kits de nuit laissés au pied de la porte et des cartons de paniers repas dans l’emplacement pour bagages. On a dû se charger de faire la distribution », raconte Maël. Dans le kit de nuit : couverture, masque, peigne, serviette rafraîchissante et bonbon à la menthe. Au menu : salade de pâtes, biscottes, bouteille d’eau et fraises Tagada.

Le kit de nuit et le repas des passagers d'un TGV coincé à Lyon pour la nuit. - Twitter/@Naitchalal

Maël précise qu’il a tenté de contacter le community manager du compte Twitter de la SNCF depuis 21h00. « Aucune réponse. » L’entreprise n’a pas non plus répondu au message de 20 Minutes. L’appli SNCF, elle, indique que le train est arrivé à Paris à 0h03.

Ah non selon l’appli sncf on est arrivés à Paris à minuit ! pic.twitter.com/OEEGeE0U13 — Fred (@chandon13) March 8, 2019

« Soirée pyjama »

Selon Kélim, le chef de bord du premier TGV a évoqué le chiffre de 800 passagers (dans deux trains à double étage), expliquant qu’il n’était pas possible d’héberger autant de monde à l’hôtel vu l’heure. « Il y a beaucoup d’enfants surtout et de femmes enceintes. Certaines ont réussies à partir en prenant un hôtel à leur frais. Pour leur expliquer la situation, une maman a dit à ses deux enfants qu’ils allaient faire une ''soirée pyjama'' », sourit Maël.

Selon lui, pour tenter de dormir, « la plupart des passagers sont descendus dans les wagons du dessous où il fait plus chaud et beaucoup sont sur les quais. C’est lamentable. Je prends le train toutes les semaines je n’avais encore jamais vu ça. » Il ne s’attend même pas à être remboursé : « Nous sommes pour la plupart en abonnement TGV MAX donc je ne pense pas. On aura un bon de 5€ comme d’habitude. »