Mark Zuckerberg a la gorge sèche après avoir déclamé pendant 10 heures les conditions d'utilisation de Facebook. — Andrew Harnik/AP/SIPA

Nous avions le ventre noué aujourd’hui, vous vous en doutez, mais ce n’est pas une raison pour oublier notre résumé quotidien de l’actu en cinq points.

Cardinal Philippe Barbarin. Archeveque de Lyon, participe a lyon au 1er synode de l Eglise protestante unie de France qui reunit l Eglise reformee de France et l Eglise evangelique lutherienne, suite a la recente fusion de - SIPA

Le ministère public n’avait requis aucune condamnation, estimant que les faits étaient prescrits. Le cardinal Barbarin a malgré tout été condamné ce jeudi matin à six mois de prison avec sursis à Lyon pour « non-dénonciation » d’agression sexuelle sur mineur entre 2014 et 2015. C’est à cette période qu’Alexandre Hezez, l’une des victimes du père Bernard Preynat, était venu trouver des membres du diocèse, dont Philippe Barbarin les informant des agressions sexuelles subies dans les années 1980. Le cardinal Barbarin a annoncé dans la foulée qu’il allait remettre sa démission au pape.

Il promet un virage fondamental, mais peut-on le croire. Dans un long manifeste de 3.200 mots, le patron de Facebook a fixé mercredi un nouveau cap pour « le futur des communications et des réseaux sociaux ». L’ère du « monde plus ouvert et plus connecté » passe le relais aux « interactions privées, messages chiffrés et éphémères, stockage sécurisé et interopérabilité. » Son biographe, Daniel Ichbiah revient pour nous sur ces déclarations.

3. Le héros du jour : Victor Noël, l'ado qui veut sauver la biodiversité

14 ans, une connaissance encyclopédique des oiseaux et une détermination sans faille. Victor Noël, un adolescent mosellan, est derrière la manifestation organisée le 9 mars à Metz pour sensibiliser les Français à la biodiversité. Depuis un an, il y consacre toute son énergie. « Quand j’en ai eu l’idée, je ne connaissais pas Greta Thunberg, je voulais juste secouer les gens », explique-t-il aujourd'hui.

Le seul come back du jour digne d’intérêt se déroule en librairie. Avec L’Ecole des soignantes (P.O.L)., Martin Winckler signe un retour réussi, trois ans après avoir dénoncé les maltraitances médicales en 2016 dans Les Brutes en blanc (Flammarion). Une nouvelle qui réjouit ses fans et agace certains médecins blessés par son dernier essai.

5. Le fake du jour : Non, Fortnite ne va pas s'arrêter en juin

La rumeur est partie le 12 février d’un compte se faisant passer pour le compte officiel francophone de Fortnite. Et elle s’est répandue à grande vitesse. Fortnite perdrait trop d’argent et Epic Games, l’entreprise qui a lancé le jeu événement, s’apprêterait à en arrêter l’exploitation. Rumeur infondée, nous a répondu l'entreprise​ qui rappelle qu’elle organisera même en juin et juillet une coupe du monde de Fortnite.