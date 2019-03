Vehicule (camion) d'intervention de pompiers. — SIPA

Une centaine de pompiers sont toujours à pied d’œuvre, ce mercredi soir, pour combattre un violent incendie qui s’est déclaré près du village d’Arlebosc ( Ardèche), attisé par les rafales de vent et provoqué probablement par la rupture d’une ligne électrique. Le départ de feu s’est produit vers 18 heures au lieu-dit Malgaray.

Plusieurs hectares de forêts et de broussailles sont la proie des flammes, ont précisé les pompiers et « plus de 100 hommes sont sur place pour lutter contre cet incendie et protéger les points sensibles ».

Un autre incendie provoque la fermeture de la ligne Lyon-Grenoble

Dans la zone de l’incendie, près de 600 clients seraient également privés de courant et Enedis a engagé des moyens pour réalimenter le maximum de foyers au plus vite. L’Ardèche, comme la Drôme, reste en vigilance jaune, contrairement aux départements voisins de la Loire, du Rhône et de l’Isère placés en vigilance orange en raison des vents violents.

Selon la préfecture de l’Isère, un feu de végétation à Blandin a provoqué l’interruption du trafic ferroviaire entre Lyon et Grenoble. Près de 80 sapeurs-pompiers étaient sur place pour le maîtriser.