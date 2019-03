Benzema et Bale n'ont pas pu sauver le Real face à l'Ajax. — REX/Shutterstock/SIPA

L’article dystopique du jour : On vous explique les prochains mois du Real

Le Real est éliminé de la Coupe du Roi. Le Real est largué en championnat. Et depuis hier soir, le Real s’est fait sortir de la Ligue des Champions par l’Ajax Amsterdam. Autant dire que le club le plus titré du monde va tout revoir du sol au plafond l’été prochain pour tenter de se relancer. Joueurs, entraîneur : 20 Minutes vous explique dans cet article les hypothèses qui vont agiter le club madrilène dans les prochains mois.

L’interview du jour : « Nos concitoyens ont besoin d’être plus associés aux décisions qu’on prend »

Vous ne le connaissez (sans doute) pas encore, mais Nicolas Florian sera élu maire de Bordeaux ce jeudi à la suite de la démission d’Alain Juppé. Il raconte à 20 Minutes comment ces trois dernières semaines ont changé sa vie, et comment il se prépare à être candidat en 2020. Tout en glissant un petit tacle à son prédécesseur : « Nos concitoyens ont besoin d’être plus associés aux décisions que l’on prend pour eux. Je vais l’appliquer concrètement dans les semaines qui viennent », promet-il.

L’article augmentation du jour : Les nouvelles mesures du gouvernement pour le pouvoir d’achat

Constatant la hausse des dépenses « contraintes » des ménages, le Premier ministre a estimé que « le temps est venu de résorber quelques-uns de ces angles morts du pouvoir d’achat ». Automobile, logement, santé et secteur bancaire sont concernés. On vous explique tout en détail dans cet article.

L’article diminution du jour : Les chansons de Michael Jackson retirées de plusieurs radios

Un documentaire, Leaving Netherland, diffusé dimanche et lundi sur HBO, relance avec force les accusations de pédophilie visant le roi de la pop. Du coup, plusieurs importantes radios québécoises et néo-zélandaises ont retiré les chansons de Michael Jackson de leur programmation. Le doc sera diffusé sur M6 le 21 mars, et ça fait déjà débat.

La vidéo du jour : Le dossier médical partagé, comment ça marche ?

