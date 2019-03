Une passante en plein vent. Illustration. — Athena Picture - Rex - Sipa

Attention, gros coup de vent. Des rafales allant jusqu’à 154 km/h ont été enregistrées au Pic du Midi ce vendredi matin. Les violentes bourrasques ont conduit Météo France à placer sept départements français en alerte orange aux vents violents. Et notamment dans les Pyrénées, où des stations de ski comme Cauterets ou Saint-Lary, ont dû se résoudre à fermer leurs remontées mécaniques.

Les quatre départements du massif concernés par ce phénomène tempétueux sont l’Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Dans ce dernier département 1.800 foyers étaient privés d’électricité en milieu d’après-midi. Selon les prévisionnistes le vent va rester fort ce mercredi après-midi avec des pointes à 130-150 km/h attendues au niveau des cols et des crêtes exposées.

Tempête en cours sur les #Pyrénées avec violentes rafales en altitude.

Vents forts entre la Loire et le Rhône (90 à 110 km/h).

Ce soir, les vents deviendront tempétueux sur les Alpes, notamment sur les massifs isérois (#vercors, #Belledone ) avec 120 à 130 km/h #VigilanceOrange pic.twitter.com/I7WmRQWYeu — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 6, 2019

Appels à la prudence

Plus à l’Est, trois départements de la Région Rhône-Alpes sont également placés en alerte orange : le Rhône, la Loire et l’Isère. Le vent du Sud va continuer à s’y renforcer et « soufflera violemment cette après-midi et en première partie de nuit », prévient Météo France.

⚠ 7 départements sont en #vigilanceorange pour #vents violents. De fortes rafales sont attendues, notamment dans les stations de #ski des #Pyrénées. Soyez prudents et limitez vos déplacements ⬇ pic.twitter.com/Fw73xsvWtb — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 6, 2019

Les autorités multiplient les consignes de prudence. Il est notamment conseillé d’abaisser sa vitesse sur l’autoroute, d’éviter de se promener en forêt ou d’intervenir en cas de chute de câbles.