Sur toutes les lèvres revient le nom de Manchester. Et pas seulement parce que United se rend à Paris pour y défier le PSG en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. A Montpellier, le maire (DVG) Philippe Saurel, a annoncé le jumelage prochain de sa ville avec la capitale du foot anglais. « Avec le Brexit, les Anglais sont sortis de l’Europe et demandent à créer de nouvelles coopérations et de nouveaux jumelages, explique l’édile. La proposition faite par le gouvernement anglais, avec l’accord du gouvernement français, est que Montpellier soit jumelée avec Manchester ».

Ce que Montpellier va s’empresser d’accepter. Premier acte de ces fiançailles, jeudi avec un sommet des villes franco-britanniques auquel va participer le maire de la troisième ville d’Angleterre (cinquième ville britannique). Une façon de se découvrir et se rapprocher puisque Montpellier regarde plutôt vers le sud et vers l’Est depuis plusieurs années, les deux derniers jumelages ayant été réalisés avec la ville russe d’Obninsk et les Italiens de Palerme.

Manchester est un pôle culturel, économique et sportif en Angleterre. L’occasion de tester vos connaissances sur le foot, le street art ou la composition de ce berceau de la révolution industrielle anglaise qui a depuis pris un virage à 90 degrés.