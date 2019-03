Le RAID est intervenu à la prison de Condé-sur-Sarthe où s'était retranché un détenu radicalisé, le 5 mars 2019. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un vagabond « dangereux et manipulateur » devenu détenu radicalisé. Michaël Chiolo, le détenu qui est accusé d’avoir poignardé mardi matin deux surveillants à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, a été interpellé dans la soirée à l’issue d’un assaut des forces de l’ordre au cours duquel sa compagne a été tuée. Les gardiens ont été grièvement blessés au visage et au thorax mais leurs jours ne sont pas en danger. L’assaillant a dit avoir agi « pour venger Cherif Chekatt », l’auteur de l’attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Condamné à 30 ans de réclusion en 2015 pour avoir tué un octogénaire rescapé de Dachau lors d’un cambriolage, Michaël Chiolo semble s’être radicalisé en détention.

« Leaving Neverland » : Les chansons de Michael Jackson retirées de plusieurs radios

Après R. Kelly, se dirige-t-on vers une campagne #MuteMichaelJackson ? Plusieurs radios ont retiré les chansons de Michael Jackson de leur programmation au Québec et en Nouvelle-Zélabde suite à la diffusion aux Etats-Unis du documentaire Leaving Neverland, qui a relancé les accusations de pédophiles qui ont suivi Michael Jackson dans les années 1990-2000. Malgré les menaces juridiques du clan Jackson, le documentaire a été vendu dans plusieurs dizaines de pays et sera diffusé en France sur M6 le 21 mars.

Concentration et agressivité... Les Parisiens aborderont le match comme s'il y avait 0-0

Comment ne pas céder face à la tentation de la gestion à domicile quand on a fait le break sur la pelouse de Manchester United en huitièmes de finale aller de Ligue des champions ? Thilo Kehrer a trouvé la réponse en conférence de presse, mardi soir. « Il faut commencer ce match demain à 0-0. Le seul objectif c’est de gagner ce match. » Une idée un peu soufflée par son entraîneur, passé devant la presse juste avant.

« Il est nécessaire d’oublier le premier résultat. Le défi c’est de laisser le premier résultat de côté et se concentrer sur notre performance. Qu’est-ce qu’on a bien fait, qu’est-ce qui a marché ? On peut pas laisser notre mentalité être influencée par le résultat. Un huitième de finale tu joues deux fois 100 % et tu joues deux fois ton meilleur match », a glissé Tuchel​.