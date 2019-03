L'intervention est toujours en cours à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Ils sont venus, ils sont tous là, quand ils ont entendu le cri de l’actualité qui ne s’arrête jamais. Les voici, vos immanquables du jour.

L’info du jour : Attaque terroriste à Condé-sur-Sarthe

Un détenu radicalisé a agressé ce mardi deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, près d’Alençon, dans l’Orne. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a qualifié cet acte d'« attaque terroriste ». Qui est Michaël C., 27 ans ? Comment le détenu a-t-il pu se procurer un couteau ? Notre article à lire ici

L’espoir du jour : Un deuxième malade du SIDA en rémission complète

Illustration d'une infirmière brandissant une éprouvette contenant du sang pour rechercher s'il recèle le virus du sida, au LoveYourself Anglo Center à Manille le 8 décembre 2016 - NOEL CELIS / AFP

Un signe encourageant. Pour la deuxième fois dans le monde, un patient, qui a interrompu son traitement, a connu une rémission durable du VIH-1, le virus à l’origine du sida, et est probablement guéri, ont rapporté des chercheurs, qui doivent tenir une conférence médicale ce mardi, dans le journal Nature.

Le patient a reçu une greffe de moelle osseuse. Un traitement spécifique qui ne peut être considéré comme un remède universel. Pour en savoir plus, lisez cette éclairante interview.

Le test du jour : Connaissez-vous le gallo, autre langue de la Bretagne ?

En Bretagne, on parle le français, le breton mais aussi le gallo. - Bertran Obree / Chubri

En Bretagne il y a le breton, langue celtique, mais aussi le gallo, une langue d’oïl. Pour en savoir plus et tester vos connaissances, c'est ici que ça se passe !

La vidéo du jour : Qui était le djihadiste Jean-Michel Clain, tué en Syrie ?

Le fake du jour : Non, cette photo de Martine Aubry voilée n'est pas authentique

Aubry - Capture d'écran Facebook

Le photomontage est grossier et pourtant il est partagé depuis plusieurs jours sur Facebook, valant des insultes à Martine Aubry. On y voit la maire de Lille, un foulard rose sur les cheveux et les épaules. Tous les détails de cette fausse info expliqués ici dans notre rubrique Fake Off

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on se retrouve demain et en attendant, vous pouvez aller faire un tour sur notre podcast Minute Papillon et trier l’info des intox.