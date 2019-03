En Bretagne, on parle le français, le breton mais aussi le gallo. — Bertran Obree / Chubri

C’est le mois de mars et comme chaque année, la Bretagne met à l’honneur ses langues avec plus de 220 événements organisés sur son territoire. Mais avant de démarrer ce quiz, un peu de pédagogie s’impose. Premièrement, tous les habitants de la région ne parlent pas tous le breton, loin de là. Selon la récente enquête menée par l’institut TMO Régions, le breton compte environ 213.000 locuteurs actifs, soit environ 5,5 % de la population.

Et deuxièmement, le breton n’est pas la seule langue régionale parlée en Bretagne. On y cause aussi le gallo, une langue d’oïl comme le picard ou le wallon. A l’occasion du « Maiz du Galo », 20 Minutes teste vos connaissances sur cette langue régionale assez méconnue et souvent qualifiée de patois.