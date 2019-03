De nouvelles échauffourées ont opposé, lundi 4 mars au soir, forces de l'ordre et habitants du Mistral à Grenoble. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Jets de parpaings, de cocktails Molotov et de feux d’artifice… De nouvelles échauffourées ont opposé dans la nuit de lundi à mardi lundi soir forces de l’ordre et habitants du quartier Mistral à Grenoble, deux jours après la mort de deux jeunes qui étaient poursuivis par la police sur un scooter volé. En milieu de nuit, à 3 heures, la préfecture n’a pas été en mesure de fournir de détails sur les dégâts occasionnés par les émeutiers ni d’établir un bilan d’éventuels blessés et arrestations en fin de soirée, réservant d’éventuelles annonces à ce mardi matin.

Le tribunal de Tokyo a accepté, ce mardi, la mise en liberté sous caution de l'ancien PDG des constructeurs automobiles Nissan et Renault Carlos Ghosn. Il s'agit d'une surprise qui pourrait permettre à Carlos Ghosn, incarcéré depuis plus de trois mois, de sortir de prison dès aujourd'hui, à moins que le bureau du procureur ne le réarrête sur de nouvelles charges ou qu'un appel n'inverse la décision. Le montant de la caution a été fixé à un milliard de yens, soit 8 millions d'euros.

Cette décision intervient en réponse à une troisième demande de mise en liberté sous caution, les deux premières ayant été rejetées. Selon la chaîne publique NHK, le tribunal a cette fois-ci estimé que le risque de fuite ou d'altération de preuves était faible.

Devant des milliers de supporteurs, il s’est hissé sur un échafaudage pour mieux saluer la foule, telle une rockstar. « Samedi on continue ! Tout le Venezuela se retrouvera dans la rue. Nous ne resterons pas tranquilles (…) tant que nous n’aurons pas retrouvé la liberté », a lancé Juan Guaido, de retour au Venezuela. Président autoproclamé reconnu par une cinquantaine de pays, il avait quitté clandestinement le pays il y a une dizaine de jours pour se rendre en Colombie.