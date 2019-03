Illustration d'une voiture de police de nuit, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Deux étudiants de 19 ans vient de porter plainte contre deux fonctionnaires de police de Lyon.

Ils disent avoir été agressés «gratuitement» alors qu'ils rentraient de son soirée.

Les deux fonctionnaires, identifiés, doivent être entendus.

De multiples contusions au thorax et aux jambes, une fracture du scaphoïde et une ITT de 100 jours. Deux étudiants de 19 ans en DUT technique à Lyon ont déposé plainte le 22 février contre X pour « violences volontaires aggravées » après avoir été violemment passés à tabac par deux agents des forces de l’ordre. » « Il s’agit d’une bavure totalement gratuite », estime Jean-Christophe Basson-Larbi, l’avocat de Benoît, l’un des deux étudiants.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 février vers 3h30 aux abords de la place Saint-Nizier. Ce soir-là, Benoît rentre de soirée avec son meilleur ami, Florent, originaire de Saint-Etienne. Il propose de marcher un peu et de le raccompagner rue de Mercière, là où il réside.

Frôlés par un véhicule de police

« Benoît marchait sur le trottoir et Florent se trouvait sur la chaussée, juste à côté, lorsqu’une voiture de police sérigraphiée les a frôlés. Florent, qui a manqué de se faire écraser, a crié 'ho attention' », raconte l’avocat. Peut-être un peu trop fort ? Les garçons concèdent qu’ils avaient consommé de l’alcool et même tiré quelques bouffées sur un joint. Ils disent surtout avoir été « surpris par les feux » du break. Soudain, la voiture pile. Trois personnes en sorte. Deux hommes et une femme.

Dans l’une des deux plaintes que 20 Minutes a pu consulter, Benoît explique que le « plus petit » des fonctionnaires s’est alors dirigé vers son copain pour « le pousser au niveau du torse ». Le jeune homme bute sur le trottoir et tombe en arrière au sol. Sa tête percute le sol. « Sa casquette est partie dans les plantes qui se trouvent sur le rond-point », précise-t-il, ajoutant être intervenu « pour calmer les choses ».

« Barrez-vous bande de petits cons »

« J’ai dit quelque chose comme 'arrêtez, on n’a rien fait'. Mais je n’ai pas prononcé d’injures pour ne pas mettre de l’huile sur le feu », assure la victime dans sa déposition. La suite : « Le plus grand » des policiers se tourne ensuite vers lui et lui adresse une « balayette », le faisant chuter à son tour. S’ensuivent plusieurs coups de pied. La policière, sommée par ses collègues de gazer les deux garçons, ne s’exécute pourtant pas.

Les étudiants tentent de partir. « Ils nous ont dit 'barrez bande de petits cons si vous ne voulez pas finir en garde à vue' », ajoute benoît dans sa plainte. Et d’avancer au sujet de l’agression : « Florent est typé. Son père est d’origine algérienne. Est-ce à cause de ses origines ? Je ne sais pas ». L’étudiant ne fait en tout cas aucune mention d’injures racistes prononcées à leur encontre.

Les deux fonctionnaires identifiés

L’avocat a écrit au parquet de Lyon afin de demander l’exploitation des caméras de vidéoprotection. « Ils n’étaient pas en train de crier dans la rue, ni d’uriner contre des façades ou de bloquer la circulation. S’il y avait eu quoique ce soit à leur reprocher, s’ils avaient été à l’origine des violences, ils auraient dû être placés en garde à vue ou en cellule de dégrisement. Là, les policiers sont partis sans même les interpeller », argumente Jean-Christophe Basson-Larbi.

« Mon client et ses proches sont particulièrement choqués par cette agression totalement gratuite qui ne peut en aucune façon être qualifiée de légitime défense et d’emploi de la force nécessaire au maintien de l’ordre public », conclut-il.

« Le pôle de commandement discipline et déontologie de la DDSP du Rhône a été saisi de l’enquête », indique Nicolas Jacquet, le proctreur de la République de Lyon, ajoutant que les deux fonctionnaires « dores et déjà identifiés », « doivent être entendus très prochainement ».